Paiporta incorpora al seu pressupost els 2,1 milions per a iniciar la rehabilitació de Vil·la Amparo com a centre de dia per a persones majors

El procés administratiu per a la rehabilitació i remodelació de la casa històrica Vil·la Amparo de Paiporta en centre de dia per a persones majors ha donat aquesta setmana un pas transcendental. Gràcies a la incorporació dels 2,1 milions al pressupost municipal de Paiporta de cara a l’execució de les obres.



Aquest tràmit és fonamental per a poder iniciar el procés de licitació de l’execució de les obres. Que, una vegada el consistori compte amb els diners consignats anteriorment rebran un impuls definitiu per part del departament de contractació de l’Ajuntament.

Inclòs en el Pla Convivint



Els 2,1 milions per a rehabilitar Vil·la Amparo i convertir-la en centre de dia per a persones majors provenen de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Que l’ha inclòs en el Pla Convivint d’infraestructures dedicades als serveis socials junt amb altres a la comarca i tot el País Valencià.

Una vegada l’Ajuntament compta amb els diners transferits per Conselleria, es redactaran els plecs per a la licitació pública de l’execució de l’obra. Que s’adjudicarà a l’oferta més competitiva des del punt de vista tècnic.



Quan s’adjudique, sols faltarà materialitzar-la i posar el centre de dia en funcionament. Que també correrà a càrrec de la Generalitat, amb tot el suport possible del consistori paiportí.

Vil·la Amparo serà un centre de dia per a persones majors dependents.



D’acord amb el projecte, aprovat per l’Ajuntament de Paiporta al mes de novembre de 2021, Vil·la Amparo serà un centre de dia per a persones majors dependents. Equipat amb totes les comoditats actuals i en consonància amb els estàndards actuals de qualitat i infraestructures.

La superfície total aprofitable serà de més de 1.000 metres quadrats, repartits en dos plantes, amb 526 en la inferior i 498 en la primera. Tindrà també dos terrasses, una coberta de 43 metres i altra a l’aire lliure, de 36.



El futur centre de dia comptarà, entre les estances més destacades, amb una sala polivalent de 100 metres, el menjador, amb 83 metres, i la cuina, de 21. Perruqueria, bugaderia, guarda-roba, magatzems, despatxos i sales de reunions completaran les instal·lacions per a fer d’aquest equipament públic una referència a la comarca.