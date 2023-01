Rehabilitació d’habitatges als barris de València

València dedicarà prop de 30 milions a la rehabilitació de 729 habitatges. Dels blocs Mare de Déu dels Desemparats i Tendetes, amb suport dels fons Next Generation

L’alcalde ha signat este dimarts l’acord bilateral del programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació de barris. L’Ajuntament financia el 30% del total, i el 60% es farà amb fons europeus.

“Gràcies a l’impuls dels fons europeus de reconstrucció i al suport de l’Ajuntament i de la Generalitat. Hui fem un pas de gegant en la recuperació dels barris”. Amb estes paraules, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha subratllat este dimarts la importància de l’aposta del Consistori i dels governs estatal i autonòmic. Per la rehabilitació dels habitatges i la disponibilitat d’espais dignes per a ser habitats per les persones i les famílies.

“A València –ha explicat l’alcalde- tothom veu el treball de recuperació d’espais que estem impulsant, en places i zones renaturalitzades. Però, encara que es veja menys aleshores estem treballant igualment en tots els barris, sobretot en els més populars”. Precisament hui, s’han signat els acords que permetran rehabilitar 729 vivendes. Particulars dels blocs populars Mare de Déu dels Desemparats i Tendetes, als barris de Tres Forques i Campanar.



Signatura dels acords bilaterals del programa d’ajudes de la Generalitat

L’alcalde de València, Joan Ribó, junt amb el vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca. Han participat hui en la signatura dels acords bilaterals del programa d’ajudes de la Generalitat a les actuacions de rehabilitació de barris a càrrec dels fons europeus Next Generation. Es tracta, tal com ha assegurat Ribó, d’un “dia important per a València. I també per a molts pobles del país. Però, sobretot, és important per a les persones que viuen en barris que han perdut part de l’habitabilitat de la qual van gaudir fa dècades”. En total, són 23 municipis de la Comunitat Valenciana els que han signat este acord bilateral. Que permetrà destinar 142.848.665 euros a la rehabilitació de barris vulnerables. La qual cosa millorarà la situació dels residents de 7.158 habitatges de tot el territori.

Este acord suposa la concessió d’ajudes per al desenvolupament d’actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (2021-2026). Finançat per la Unió Europea, a través dels fons Next Generation.

L’Ajuntament de València aportarà el 30 per cent del cost total

L’Ajuntament de València aportarà el 30 per cent del cost total en cadascuna de les actuacions. És a dir, prop de 10 milions d’euros en total, entre els anys 2023 i 2026. “En una mostra contundent per la recuperació de la ciutat construïda que millorarà la qualitat de vida de quasi 2.000 habitants i oferirà treball a les empreses de construcció sense necessitat de més sòl”, ha subratllat l’alcalde. De fet, Ribó ha destacat l’efecte més acusat del pas del temps en determinats blocs de vivendes socials destinades a les classes més humils. “Per això després de molts anys amb l’impuls dels fons europeus de reconstrucció i la decidida aposta de l’administració autonòmica i dels diferents ajuntaments.

Fem un pas de gegant en la recuperació d’estos barris”, ha afirmat l’alcalde. Això suposa que quasi 2.000 persones es beneficiaran directament d’estes iniciatives de millora, “a més de l’impuls que tindrà este programa de regeneració en la creació d’ocupació”, ha afegit Joan Ribó.

33 edificis en Mare de Déu dels Desemparats i 42 en Tendetes

En el cas del Grup Mare de Déu dels Desemparats (barri de Tres Forques), una construcció que data de l’any 1965, es preveu actuar en la rehabilitació de 33 edificis. La qual cosa suposa un total de 366 habitatges. El cost total de l’actuació és de 17,4 milions, dels quals l’Ajuntament aportarà el 33,25%; la Generalitat, el 3,43%; i el Ministeri. Amb l’aportació dels fons europeus, arribarà fins al 62,40% restant. D’esta manera, el cost per als particulars només serà del 0,85% del total de la intervenció.

Quant al Grup Campanar (Tendetes), construït en 1961, es contempla la rehabilitació de 42 edificis, amb un total de 363 habitatges, la qual cosa suposa la reurbanització integral de 15.102 metres quadrats. En este cas, el cost total és de 17,1 milions. El Ministeri s’encarregarà del 61,77%; i l’Ajuntament, del 28,61%, mentre que la Generalitat aportarà un 3,70%, amb el que els particulars hauran d’assumir únicament el 5,93%.

Actuacions centrades en barris populars

Ribó ha destacat la importància d’esta mena d’actuacions centrades en barris populars, i ha defensat que les administracions “ajuden sempre els que menys recursos tenen”. Les persones que viuen en estos blocs es beneficiaran de mesures d’eficiència energètica (aïllament exterior i canvi de fusteries), d’accessibilitat (instal·lació d’ascensor), d’eliminació d’amiant, i de conservació (actuació sobre les patologies d’humitat i sobre l’estructura). “I un detall molt important –ha destacat l’alcalde- és que en cap cas serà necessari efectuar reallotjaments”. Per part seua, les actuacions de reurbanització contemplen la substitució del clavegueram i enllumenat. La reordenació de la mobilitat i els aparcaments, i el sanejament de l’arbratge o nou enjardinament amb mobiliari urbà, acordat amb el veïnat, a més de noves pavimentacions i reasfaltats.

El vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha assenyalat en la seua intervenció que atés que no totes les ciutats han crescut amb els mateixos recursos ni amb les mateixes facilitats, “estes ajudes són un primer pas per a començar a tractar de revertir desigualtats històriques estructurals, i per a combatre la vulnerabilitat de molts dels espais quotidians de vida de moltes ciutats i pobles de la Comunitat Valenciana”. Illueca ha destacat que ajudes com les aprovades hui es dirigixen a evitar “que el codi postal siga font de desigualtat en la nostra societat”.

Joan Ribó ha destacat que pràcticament el 100% de les persones propietàries han acceptat les condicions per a este impuls de regeneració urbana; i ha conclòs, avançant el propòsit del govern municipal “d’actuar també als barris de Natzaret, Beteró, Sant Marcel·lí i la Malva-rosa, en este cas dins del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit d’edificis”.

El procés de concessió d’estes subvencions s’ha regit per la competència competitiva. La comissió de valoració ha procedit a l’avaluació de les sol·licituds presentades i ha formulat l’aprovació del benefici en favor de diversos ajuntaments.