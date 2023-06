El Consorci de la Ribera i l’Ajuntament de Sueca faciliten la rehabilitació energètica del CEE Miquel Burguera amb el programa Europeu ESMES

La instal·lació d’una planta solar fotovoltaica i la millora de l’eficiència energètica del sistema d’enllumenat. Són les mesures implantades per reduir la factura energètica del centre educatiu i contribuir a la descarbonització de l’ajuntament de Sueca.

El CEE Miquel Burguera, i més concretament el pla de rehabilitació energètica presentat per l’ajuntament de Sueca per aquest centre educatiu va ser seleccionat per ser una de les experiències d’escoles pilot. En el marc del projecte europeu ESMES que gestiona el Consorci de la Ribera.

El pla d’acció d’energia sostenible presentat per l’ajuntament, que estava basat amb una diagnosi i/o auditoria prèvia del mateix centre educatiu. Va ser seleccionat d’entre les diverses candidatures presentades, pel seu major impacte en relació amb la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Durant el mes de maig i juny de 2023, s’ha dut a terme les 2 intervencions previstes.

La primera ha estat la instal·lació al CEE Miquel Burguera d’una planta solar fotovoltaica

La primera ha estat la instal·lació al CEE Miquel Burguera d’una planta solar fotovoltaica d’autoconsum de 51,52 KWp de potència. Aquest sistema és completa amb la seua corresponent App de lectura i seguiment. Que ofereix dades solars i de consum en directe, i que permet maximitzar el sistema en temps real. La inversió d’aquesta part del projecte ha ascendit a 47.190€.

Amb aquesta intervenció es calcula que es cobrirà aproximadament el 50% de la demanda d’electricitat del centre. I es reduirà amb més de 10 tones per any les emissions de CO2.



La segona intervenció s’ha centrat en la millora de l’eficiència energètica del sistema d’enllumenat del centre, amb la substitució de tubs fluorescents, per equips d’il·luminació amb tecnologia LED, a més de detectors de presència/moviment a les zones comunes del centre. Aquesta actuació ha comportat una inversió de 11.535,93€.

Com a resultat, s’estima una reducció del 30% de la demanda d’electricitat del sistema d’enllumenat del centre. A més, es reduirà en 1 tona a l’any les emissions de CO2.

Entre les 2 intervencions s’ha invertit al CEE Miquel Burguera vora 60000 € per millorar la sostenibilitat energètica del centre mitjançant el projecte ESMES.



L’objectiu del projecte ESMES, acrònim de Energy Smart Mediterranean Schools Network, és l’optimització del consum de l’energia dels centres educatius. Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea mitjançant el programa ENI CBC Mediterranean