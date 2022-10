L’acte institucional del Dia de la Comunitat Valenciana va finalitzar amb el concert extraordinari de la Unió Musical de Torrent

Els Moros i Cristians van donar inici a aquesta data tan assenyalada amb una entraeta plena de música i color

La ciutat de Torrent es va engalanar ahir per a la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana, en la qual no van faltar la tradicional processó cívica i el concert extraordinari de la Unió Musical de Torrent (UMT), que va posar fi, així, a una intensa setmana d’activitats culturals en commemoració del dia gran dels valencians i les valencianes.

Per segon any consecutiu, la jornada del 9 d’octubre va començar amb la entraeta dels Moros i Cristians de Torrent, que van desfilar des de Muntanya-Sión fins a la plaça Major, oferint als veïns i veïnes allí congregats una exhibició de música, color i tradició. Unes hores després, els torrentinos i torrentinas van rendir tribut a l’entrada de Jaume I a València l’any 1238, amb una processó cívica que va estar presidida per primera vegada per la Reial Senyera de Torrent, el nou símbol de la ciutat.

La marxa va donar inici en el vell ajuntament, des d’on l’ensenya va ser portada pel banderer, el capità cristià, Nicko Magán, en companyia de les Falleres Majors de Torrent, Anna Mora Miquel i Lorena González Andreu, el capità moro, Vicent Soler, i la Reina de la Trobada, Lliri blanc Guimerá Palop. Al costat de la comitiva estava l’alcalde Jesús Ros, qui va escortar la Reial Senyera de Torrent acompanyat per tots els membres de la Corporació Municipal, les màximes autoritats civils i dels cossos de seguretat, les Falleres Majors de Torrent i les seues corts d’honor i altres representants del teixit associatiu i festiu de la ciutat.

El trajecte va estar amenitzat per la música i el ball del Grup de Ball l’Ú i Dues del Llar Antonià, el Grup de Llauradors del Cercle Catòlic, el Grup de Ball de Torrent, la Colla de Dolçainers, la Colla de Dolçainers Vicent Iborra, la Colla El Rossejat i la Muixeranga La Torrentina, que van interpretar per a la ciutadania el tradicional Ball de la Xàquera, una dansa amb més d’un segle d’antiguitat. Altres associacions que no van voler perdre’s aquesta cita tan assenyalada van ser Adisto, els Amics de la Cultura Andalusa, l’Associació Cultural de Castella-la Manxa, la Unió Extremenya de Torrent i el Centre Cultural Rociero Andalús de Torrent, representant la pluralitat del poble de Torrent.



Quan la processó va arribar als peus de la Torre, en la plaça Major, els representats de les forces de seguretat van presentar la bandera i l’elm del rei Jaume per a retre-li homenatge; mentre que l’alferes cristià, Ramón Almerich, el president de l’any de les Falles, Jesús Salvador Medina, i la recentment nomenada Musa de la Música 2022, Marta Bermell, van depositar una corona de llorer sota els emblemes que representen aquesta efemèride del 9 d’Octubre.



Tot seguit, la regidora de Cultura, Susi Ferrer, va pujar a l’escenari per a dedicar unes emotives paraules a tots els assistents: “En aquesta data tan assenyalada, rendim honor a la nostra essència com a poble i, per primera vegada, podem fer-ho al costat de nostra Reial Senyera, que és el símbol de la nostra identitat com a valencians i torrentinos”. A continuació, l’alcalde Jesús Ros va tancar el torn de discursos remarcant que “Torrent és una terra acollidora i tots vosaltres sou els que feu poble i aconseguiu que la ciutat es mantinga viva i tinga cor i sentiments”. Seguidament, l’alcalde va oferir la vara de comandament de la ciutat a la Reial Senyera de Torrent i va anunciar que “l’ensenya serà portada a tots els centres educatius del municipi, perquè els més joves puguen apreciar detingudament aquesta peça, que ja forma part de la història de Torrent”.



Finalment, la plaça Major va acollir el concert extraordinari que la banda simfònica del Cercle Catòlic va oferir a tots els presents i que va comptar amb la destacada presència del tenor Pascual Andreu i la soprano Saray García, els quals van posar fi a aquest espectacle amb una emotiva i aplaudidísima actuació quan van interpretar els himnes de Torrent i de València.



La jornada de la festa va concloure amb un espectacle pirotècnic, el gran castell de focs artificials que des del Parc Central va posar el colofó a aquestes celebracions.

Conclusió de la Setmana Cultural

En els dies previs al 9 d’octubre, es van realitzar nombroses activitats dins de la celebració del dia gran dels valencians i valencianes. Així, el matí anterior, el dia 8 d’octubre, els més xicotets de la ciutat van gaudir amb l’obra de teatre infantil “El conte de Jaume I” en l’avinguda Olímpica. La vesprada va estar protagonitzada per l’acte en honor a la nostra Senyera, organitzat per la Falla Sants Patrons en l’Hort de Trénor, on es va congregar la societat torrentina per a posar en valor la nostra singularitat com a poble torrentino, així com els nostres símbols i tradicions.

Ja a la nit, el Grup de Ball l’Ú i Dues del Llar Antonià va interpretar el Ball de la Xàquera a la porta de la parròquia Sant Lluís Beltrán, en un ball que va comptar amb la participació de diversos representants dels grups polítics de la ciutat, tal com es feia antigament.



El divendres 7 d’octubre es va presentar, en la sala d’actes de l’Ajuntament de Torrent, l’Orquestra de L’Horta Sud, amb un gran primer concert que li aventura una llarga i dilatada trajectòria musical. El dimecres 5 d’octubre, el curs de divulgació musical ‘Shhcúchame’ va reprendre la seua activitat amb una sessió de música valenciana a la Casa de la Cultura, aprofundint en les característiques i forma de les nostres obres regionals. Un dels actes més destacats de la Setmana Cultural del 9 d’Octubre va esdevindre el dimarts dia 4, amb la presentació en societat de la Reial Senyera de Torrent en l’Antic Mercat, on va romandre exposada al públic fins ahir al matí. A més, durant tota la setmana els veïns i veïnes de la ciutat han pogut visitar l’interior de la Torre i conéixer els secrets que guarden els murs d’aquest icònic monument.