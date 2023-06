Remodelació dels parcs infantils de Foios

Foios inverteix prop de 50.000 € en la remodelació dels parcs infantils del municipi

Recentment ja s’havien renovat completament el parc del Delme i el parc de l’Albereda

L’Ajuntament de Foios segueix amb la seua aposta per millorar els espais públics del municipi. En aquesta línia, en les últimes setmanes s’han invertit prop de 50.000 € en la renovació i revisió dels parcs infantils de Foios. Actuacions que han consistit tant en la renovació del paviment com en la instal·lació de noves zones de joc. Per a “garantir la seguretat dels xiquets i xiquetes de Foios. Al mateix temps que millorem la imatge del nostre poble”, ha assenyalat l’alcalde de la localitat, Sergi Ruiz.

En aquest sentit, s’han renovat completament els parcs de Cuiper, els de les Alqueries i Mestra Maria Lluïsa, i s’han revisat i posat a punt la resta de parcs i àrees infantils del municipi. Cal assenyalar que l’any passat es va renovar completament el parc infantil de l’Albereda i fa uns mesos el del Delme.

Com ha explicat Ruiz, “per al pròxim pressupost, està prevista una ampliació del parc infantil Rei en Jaume, el qual, junt amb el de l’Albereda, ja completament renovar, és una de les àrees infantils amb més ús, així com actuar en el conjunt d’àrees perquè continuen sent atractives i segures per als xiquets i xiquetes i les seues famílies”.