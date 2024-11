Renfe reactiva els serveis d’AVE i Rodalies a València després de la DANA amb l’arribada del “Tren Solidari”

Amb la fi de l’alerta roja a la Comunitat Valenciana, la normalitat es recupera progressivament.

Renfe ha informat de la reactivació dels serveis ferroviaris, incloent-hi les línies d’alta velocitat, llarg recorregut com Euromed i també Rodalia, que ahir van interrompre el servei per l’alerta roja per pluges.

La línia d’alta velocitat València-Madrid, que no funcionava des de fa dues setmanes, ha reprès aquest matí els primers trajectes, amb una oferta de 199 viatges setmanals i capacitat per a 80.000 places.

Tot i això, el primer AVE ha sortit de València amb més de 90 minuts de retard a causa d’una revisió de seguretat prèvia realitzada per ADIF.

D’altra banda, Renfe ha posat en marxa el “Tren Solidari”, una iniciativa en col·laboració amb la Creu Roja per transportar operaris, voluntaris i materials de neteja a les zones afectades per la DANA. Aquest AVE especial ha arribat aquest migdia amb maquinària per ajudar en les tasques de neteja de carrers, portant un vagó adaptat per a transportar 250 màquines d’aigua a pressió.

El servei es mantindrà mentre siga necessari per abastir de subministraments essencials a la població afectada.

En Rodalia, el servei del nucli de València es reprén avui a partir de migdia amb algunes limitacions a les línies C1, C2 i C6, que tindran una freqüència de pas d’un tren per hora en cada sentit. A la línia C3 (València-Bunyol-Utiel) es manté el pla de transport alternatiu, sense parada a les estacions de Xest i Loriguilla pel mal estat de les infraestructures. La línia C5 (València Nord-Caudiel) oferirà la freqüència habitual dels caps de setmana, amb sis trajectes durant la jornada.