L’enllumenat públic a la ciutat de València

Amb el compromís de l’eficiència, la transició energètica i les polítiques sostenibles, han fet possible que la ciutat de València, s’haja convertit en un referent europeu de la lluita contra el canvi climàtic. Tanmateix, s’ha situat com una de les 100 ciutats europees en assumir el repte de convertir-se climàticament neutra e intel·ligents al 2030. Al mateix temps, reconeguda com a capital verda europea per a 2024. Així ho ha declarat la Regidora Lluïsa Notario.

Lluïsa Notario ha recalcat que si no s’hagueren produït aquestes intervencions en la renovació de l’enllumenat , l’Ajuntament de València. Probablement no haguera pogut fer front a les despeses energètiques amb els preus que hi ha ara mateix. El pla d’eficiència energètica de l’Ajuntament, ha permès la inversió en 7 anys de 23.585.260 euros, dels quals 20.225.057 euros, corresponen a canvis de lluminàries i 3.360.203 per a projectes d’instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques. Així ho ha recalcat, la Regidora Lluïsa Notario.

Tot apunta a que aquestes intervencions, estiguen acabades abans de finalitzar l’estiu.