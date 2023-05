Renovació de les lluminàries de l’Avinguda Sants Patrons d’Alzira

Des de la regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira, que dirigeix Fernando Pascual, s’ha adjudicat la renovació de les lluminàries de l’Avinguda Sants Patrons. Segons declara, Pascual, les noves lluminàries utilitzaran tecnologia LED d’última generació, la qual cosa permetrà un estalvi significatiu en la factura d’electricitat i una reducció en les emissions de carboni. A més, el seu disseny modern i elegant millorarà l’estètica de l’avinguda. Aquestes noves llums són més eficients energèticament i proporcionaran una millor il·luminació en la zona.

Pascual, manifesta que el projecte de renovació de les lluminàries en aquesta avinguda, és part d’un pla per a millorar la infraestructura urbana de l’Alzira i fer-la més sostenible. Aquest canvi dels fanals té un pressupost de 120.000 euros. Seran lluminàries d’un model molt semblant a les existents, per a seguir amb l’estètica. Una actuacióque ha sigut possible a través d’una subvenció de la Diputació de València.

L’edil, assegura que l’Ajuntament està compromés amb la protecció del medi ambient i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, i aquesta iniciativa és un pas important en aqueixa direcció. També ha anunciat que s’espera que les noves lluminàries estiguen en ple funcionament en els pròxims mesos.