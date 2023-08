Renovació de Zones Verdes i Infraestructures a Torrent: Inici de les Obres als Carrers Campoamor, Estació i Nou d’Octubre

L’Ajuntament de Torrent Implanta una Nova Infraestructura Ciclepeatonal i Millora les Zones Verdes

Alcaldessa Amparo Folgado Supervisa les Obres que Incrementaran la Comoditat i Seguretat Urbana

L’Ajuntament de Torrent ha començat les obres per a la renovació de les zones verdes dels carrers Campoamor, Estació i Nou d’Octubre. Les actuacions iniciades aquest mes d’agost inclouen la implantació d’una nova infraestructura ciclepeatonal, connectant aquestes àrees amb el carril bici i peatonal ja existent en la carretera de Picanya.

La construcció d’aquest nou recorregut ciclepeatonal representa la primera fase d’unes obres que es prolongaran durant els pròxims mesos. A més, permetrà renovar íntegrament la zona verda i les àrees de jocs infantils situades al voltant de les vies de Metrovalencia, creant un nou espai urbà a la ciutat de Torrent.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha visitat les obres en marxa, destacant que el nou carril bici serà molt còmode per als residents.

En la zona verda del carrer 9 d’Octubre, s’està treballant en la creació d’un nou parc caní, la instal·lació de nou enllumenat públic, la millora de la xarxa de drenatge, i la plantació de noves espècies vegetals. El parc infantil del carrer Estació també es renovarà amb una nova superfície per a augmentar la seguretat, i s’instal·laran nous jocs.

A més a més, es duran a terme obres a la pròxima plaça de Sant Raimundo de Penyafort. Folgado ha explicat que es tracta d’una part vital del pla de renovació, amb l’adequació de la jardineria, noves plantacions, una xarxa de reg, així com la demolició i reposició dels paviments de la plaça.

Sobre els terminis de les obres, l’alcaldessa ha assenyalat que han estat programades per a l’agost per reduir les molèsties als veïns, i ha confirmat que estaran en ús el mes de setembre. Aquestes millores representen un esforç significatiu per part de l’administració local per a potenciar la qualitat de vida urbana i fomentar una mobilitat més sostenible a Torrent.