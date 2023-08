Renovació Integral de Calçades i Vores Arriba a Benimaclet i Expandeix per València

Inici dels treballs de millora al barri de Benimaclet

Ampliació de la iniciativa a zones clau de València

Amb l’objectiu d’optimitzar l’entorn urbà, ja s’han posat en marxa els treballs per a la renovació integral de calçades i voreres en el barri de Benimaclet de València. El regidor d’Urbanisme, també actuant com a alcalde, Juan Giner, va estar present durant l’inici d’aquests treballs, que estan programats per continuar fins la primera setmana de setembre.

L’arrancada d’aquesta renovació es va donar al carrer de Dolores Marqués, ubicat en el cor de Benimaclet. No obstant això, la millora no es limitarà únicament a aquesta zona, sinó que progressivament s’expandirà a altres punts d’interès com el carrer del Mestre Racional, essent aquest últim una artèria crucial per a La Gran Via.

Un aspecte a destacar és que aquesta ambiciosa iniciativa s’està duent a terme durant les nits, amb l’objectiu de evitar molèsties als habitants de la ciutat i així no interrompre la dinàmica diària del barri.

En declaracions recents, el regidor d’Urbanisme va assenyalar que aquesta intervenció abastarà zones més enllà de Benimaclet, assenyalant barris com Arrancapins, El Pilar, El Mercat, a més de La Gran Via, i arribant fins a l’emblemàtic pont d’Aragó.

Aquest projecte no sols busca la funcionalitat i seguretat en les vies públiques, sinó també la millora estètica de les mateixes. L’espera és que amb aquestes accions, els carrers de València no sols siguin més funcionals, sinó també més atractius, nets i segurs per a tots els seus residents. Està previst que la finalització de les obres coincideixi amb l’inici del mes de setembre, marcant així un nou inici per a les vies de la ciutat.