Reparació Integral de la Piscina Municipal d’Albal: Preparada per a una Nova Temporada

Rehabilitació en profunditat de la piscina a causa de filtracions

Canvi del sistema d’aigua: més eficiència i sostenibilitat

La piscina municipal d’Albal, un referent per a molts veïns i veïnes durant l’estiu, ha iniciat un procés intensiu de rehabilitació. Després de tancar les seues portes el passat 1 d’agost, aquest espai recreatiu es prepara per tornar a ser el punt de trobada per als amants de la natació a la localitat.

Un dels principals problemes que es va detectar va ser una filtració que afectava el got de la piscina, és a dir, l’estructura principal que manté l’aigua. Aquesta situació ha requerit l’atenció i l’esforç de fins a 8 professionals entre operaris i tècnics que treballen incansablement per a retornar la piscina al seu estat òptim.

Un altre aspecte destacat del projecte de renovació ha estat la substitució de l’antic sistema d’aigua. S’ha realitzat un canvi integral, incloent les bombes de recirculació, que tenen com a principal objectiu assegurar que l’aigua calenta estiga el més pròxima possible del seu punt de consum. Aquesta mesura no solament busca reduir la despesa d’aigua, sinó també millorar la comoditat i el confort per als usuaris de la piscina.

El pas del temps i els materials utilitzats en la seua construcció també han estat factors determinants en aquesta necessitat de renovació. L’envelliment de les instal·lacions i les noves necessitats dels usuaris han impulsat a l’ajuntament a prendre aquesta decisió en benefici de la comunitat.

Està previst que els veïns i veïnes d’Albal puguen tornar a gaudir d’aquesta piscina a partir del pròxim 11 de setembre. A més, és tradició que cada any, durant l’última setmana d’agost, es realitze un tancament tècnic amb l’objectiu de realitzar tasques de neteja, manteniment i desinfecció de les instal·lacions, garantint així un espai segur i net per a tota la població.

Aquesta iniciativa demostra el compromís de l’ajuntament amb la qualitat i la seguretat dels seus espais públics, i sense dubte, suposa una gran notícia per als amants de la natació a la localitat.