Repunt de Casos de Covid-19 als Hospitals Valencians: Mesures Urgents i Anàlisi de la Situació Actual

La Comunitat Valenciana Registra un Increment de Casos durant les Darreres Dues Setmanes

Restriccions i Precaucions: Obligatori l’Ús de la Mascarada als Hospitals i Augment de la Venda de Tests d’Antígens

Els casos de Coronavirus han experimentat un repunt significatiu durant les últimes dues setmanes a la Comunitat Valenciana. Segons dades de Sanitat, València és la més afectada amb 1.760 nous positius, seguida d’Alacant amb 961 i Castelló amb 499.

D’aquests positius, més de la meitat són majors de 60 anys, i per aquesta raó, s’ha establert com a mesura provisional l’obligatorietat de l’ús de la mascareta. Aquesta mesura s’aplicarà tant per a treballadors dels hospitals, com per a pacients i acompanyants en totes les àrees dels hospitals.

Addicionalment, la venda de tests d’antígens s’ha duplicat en l’última setmana de juliol respecte al mateix període del mes anterior. Les comunitats més afectades per aquest augment són Navarra, País Basc i la Comunitat Valenciana.

Cal destacar que aquest repunt es produeix després que el passat 4 de juliol el Govern va declarar la finalització de l’emergència sanitària ocasionada per aquesta pandèmia.

Aquesta situació posa en relleu la necessitat de mantenir-se vigilants i de seguir amb les mesures preventives, encara que la situació general hagi millorat. Els experts en salut insisteixen en la importància de la vacunació, l’ús adequat de la mascareta, i altres mesures d’higiene per a contenir l’expansió del virus.

L’augment de casos en la població més gran també subratlla la necessitat de prendre precaucions especials amb els grups més vulnerables. Les autoritats sanitàries estan treballant de forma activa per a monitoritzar la situació i prendre les mesures necessàries per a garantir la seguretat i el benestar de tots els ciutadans.