Rescatats tres joves excursionistes desapareguts a Bicorb

Membres del Grup de Rescat a Altura, GERA, del Consorci de Bombers de València han localitzat en bon estat als tres joves desapareguts a Bicorb, dels quals no se sabia res des del dimarts al matí quan feien una ruta pel Riu Frare.

El Consorci va rebre l’avís poc després de les 22.00 h del dimarts, i fins a la zona va mobilitzar al seu Grup de Rescat a Altura, GERA, sergent de bombers d’Alzira, bombers voluntaris del parc de Navarrés i una unitat de bombers forestals de Generalitat. També va participar la Guàrdia Civil amb el seu grup de rescat de muntanya.

Els diversos efectius es van distribuir per diferents punts.

El Grup de Rescat a Altura, GERA, del Consorci, va realitzar la cerca per dins del llit del riu i, al cap d’unes dues hores, va localitzar als tres joves en l’estret de Lunae, una zona amb cascades. Els joves estaven fora de l’aigua, en bon estat general encara que amb símptomes d’hipotèrmia. Segons van relatar, en arribar a aquest punt no van poder remuntar les cascades per a tornar arrere, un d’ells va patir una caiguda i, davant les dificultats i la caiguda de la nit, van haver de quedar-se allí.

Els efectius del GERA els van proporcionar mantes i menjar, i els van ajudar a eixir del barranc fins a arribar a una pista forestal, un trajecte d’una hora aproximada. Ja en terra, al costat del GERA i els bombers forestals de Generalitat van ser traslladats en vehicles al lloc de comandament.

El dispositiu mobilitzat pel Consorci de va desmobilitzar al voltant de les quatre i mitja de la matinada.