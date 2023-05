Resultat eleccions generals en Torrent

En les eleccions generals celebrades ahir, 28 de maig, la força política més votada a la ciutat de Torrent va ser el PSOE amb 15.155 vots (37’53%). Seguit del PP, que va ocupar la segona posició amb 13.436 vots i un 33’28% dels sufragis, i de VOX, que es va perfilar com a tercera força amb 5.715 vots (14’15%).

La quarta posició va ser ocupada per la coalició Acord per Guanyar amb 3.579 vots (8’86%), mentre que Ciutadans va obtindre 1.227 vots (3’03%) i Sumar per Torrent – Decidir un total de 775 vots (1’91%).



La cita electoral ha llançat unes dades de participació del 65’93%, amb un total de 40.792 vots, 21.075 abstencions, 421 vots nuls i 484 vots en blanc.