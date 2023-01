Resultats dels Pressupostos Participatius 2022 de Massamagrell

L’execució dels quatre projectes triats es realitzarà a partir de l’aprovació del Pressupost Municipal de 2023

El procés de Pressupostos Participatius 2022 de Massamagrell va concloure el mes de novembre passat. Una vegada analitzat per l’equip tècnic i finalitzada la quarta fase corresponent a la votació de propostes per part de la ciutadania. S’han conegut les quatre propostes que es duran a terme.

En la modalitat de despesa corrent, les propostes triades per la ciutadania han sigut, per ordre: La neteja de zones verdes, i l’organització d’un mercat ambulant medieval. Respecte a la modalitat d’inversions: Han sigut també dos projectes els triats: La instal·lació d’un sombraje fix en un parc. Amb estructura i punt de llum per a poder realitzar concerts, contacontes, teatres o altres activitats. També actes de manteniment en el Col·legi Verge del Rosari.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, continua pensant que “és necessari fer de Massamagrell un municipi en el qual la ciutadania siga partícip de les decisions que es prenen des de l’Ajuntament”.

Raquel Gómez, regidora de Participació Ciutadana : “Els pressupostos participatius ens permeten escoltar les prioritats de la ciutadania. Encara que no totes les propostes puguen executar-se, ens serveixen per a conéixer aquells aspectes que resulten d’interés als nostres veïns i veïnes”.

L’execució dels quatre projectes triats per la ciutadania es realitzarà a partir de l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2023.