Els operaris de l’Ajuntament de Torrent han intensificat en les últimes hores les tasques d’adequació i neteja dels camins del terme

L’Ajuntament de Torrent ha intensificat en les últimes hores les tasques d’adequació i neteja dels camins del terme municipal. En ordre amb la política de l’Equip de Govern de reforçar el manteniment d’aquestes vies per a preservar-les en bon estat i garantir. Així, la seguretat dels veïns al seu pas per aquestes.

En aquesta línia, els operaris del consistori han escomès la retirada de més de 3.000 quilos de terra i residus varis de les cunetes del Camí de Tizón. També conegut com a camí de Calicanto- i el Camí de Santo Domingo. Evitant que es produïsquen inundacions en la via en cas de pluges, així com el consegüent desgast del paviment que provoquen.

“Amb aquestes actuacions estarem preparats davant l’arribada de les precipitacions tardorenques, ja que les cunetes, buidades i netes, facilitaran el pas de l’aigua i aquesta no s’acumularà fins al punt d’inundar el camí”. Explica el regidor de Medi Ambient, José Francisco Gozalvo, qui també destaca que “feia anys que no es feien aquests treballs en alguns punts del terme, acumulant-se, d’aquesta manera, tones de terra i residus. Per esta raó, era d’imperiosa necessitat que ens posàrem a la feina per a evitar situacions que pogueren derivar en un perill real per a la nostra ciutadania”.