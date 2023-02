¿S’imaginen un festival on el seu cartell està compost únicament per artistes femenines? Doncs deixen de pensar-ho perquè realment existeix i es troba a València. I es que retorna el 3 de març a la ciutat el Festival Dia de la Dona

Un event musical pioner a nivell nacional, ja que va ser el primer d’aquesta índole que es va celebrar a Espanya

I es que a més de les artistes que hi ha en el cartell. L’equip que hi ha d’arrere de l’escenari també està compost per un gran nombre de dones

Perquè l’objectiu principal del festival es visibilitzar a les artistes femenines per a acabar amb les desigualtats existents

El festival, obert a tota la ciutadania, també busca posar en el mapa mediàtic a nous referents femenins i que els homes també siguin partícips

Enguany tindrà lloc en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València el pròxim 3 de març i entre les primeres artistes i Djs confirmades es troben com a cap de cartell Rosa López i Soraya Arnelas

El Dia de la Dona Festival està organitzat per la Federació d’Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana (FOTUR), juntament amb l’Associació de Productors i Dj’s i amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, Fundació SGAE, Consum Moderat, de la Regidoria de Turisme i Internacionalització, Salut i Consum.