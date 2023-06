Reunió de la campanya forestal 2023

El Consorci de Bombers de València ha celebrat la reunió de posada a punt de la campanya forestal 2023. Un encontre que s’hi ha dut a terme este dijous en les instal·lacions d’ASIVALCO, al costat del parc de bombers de Paterna.

L’encontre, de caràcter intern, ha comptat amb un nodrit grup de personal operatiu del Consorci, concretament tècnics i coordinadors forestals, oficials, caps de parc i sergents. Així mateix, han estat presents representants d’altres agències, com ara components de la unitat tècnica de la Conselleria de Medi Ambient i de l’UME. On s’ha aprofitat per tractar qüestions referents a la coordinació i les capacitats de cadascun.

Dispositiu forestal del Consorci per a esta campanya 2023

L’objectiu ha sigut el d’abordar la complexitat prevista per a la campanya forestal d’enguany. Donar a conéixer les novetats quant a la gestió dels incendis d’aquest estiu i el dispositiu forestal del Consorci per a esta campanya 2023. Especialment quant a la posada en pràctica en proves de camp de noves eines per facilitar l’avaluació i seguiment de les tasques en els incendis que pretenen treballar directament amb les dades de camp. La planimetria i el comandament en temps real.

També s’hi ha abordat la projecció meteorològica per a aquest estiu. Que encara que es preveu més humit que l’any passat, tot apunta que serien en trets generals unes condicions molt semblants a la campanya forestal anterior.

En definitiva, tot per a estar preparats per a la campanya de 2023. Que de fet ja ha deixat diversos incendis forestals rellevants fora de temporada, com els d’Alzira o Genovés, ocorreguts al mes d’abril. I és que els primers mesos de l’any ha estat deixant xifres de record quant a incendis forestals i de vegetació i, de fet. Sols entre gener i març, amb 1.227 incendis, es va duplicar el nombre d’incendis respecte al mateix període de l’any anterior.