Reyes Martí, de nou, en la jornada reivindicativa del Dia de la Dona

La pirotècnica de Borriana se suma a la celebració d’esta efemèride en què l’Ajuntament reivindica la igualtat de gènere en l’esport

La mascletà, dedicada a les dones, es dispararà amb material ecològic, “com gest per la Capitalitat Verda Europa que ostenta la ciutat”a

Reyes Martí, la primera dona pirotècnica que va disparar en la plaça de l’Ajuntament, l’any 2001. Torna hui, Dia Internacional de la Dona per a prendre la metxa d’una mascletà que se sumarà a la celebració d’esta efemèride que València. En esta ocasió, ha unit a la reivindicació de la igualtat de gènere en l’esport.

“La mascletà de hui serà molt valenciana i estarà dedicada de principi a fi a les dones”. Segons les paraules de la pirotècnica de Borriana que dispararà amb material ecològic. “Com un gest per la Capitalitat Verda Europa que ostenta la ciutat de València”.

El color morat de l’octava mascletá de les Falles, que al·ludirà a la lluita de les dones per la igualtat i contra la discriminació. També serà present al balcó de l’Ajuntament, on hui es donaran cita dones referents del món de l’esport. Protagonistes del ‘Fòrum Dona i Esport 2024’ que l’alcaldessa de València, María José Catalá, inaugurarà, a les 12.30 hores, en el Saló de Cristall.

Entre estes pioneres de l’esport d’elit femení es trobaran, entre altres, la jugadora de bàsket Anna Gómez; la gimnasta Belén Esterlich. Les atletes Marta Fernández de Castro i Concha Montaner; la jugadora de hándbol Suhana Bayonas, la de rugbi, Kiara Exposito, i l’esportista paralímpica Ruth Aguilar.

A estes esportistes se sumaran les futbolistes del València Club de Futbol Femení. Els qui, així mateix, compartiran espai amb altres dones pioneres en altres àmbits com, per exemple, Nuria Cidoncha i Sara Mansanet. Representants de l’Associació de Dones de l’Audiovisual-CIM. Catalá, estarà acompanyada per la vicepresidenta segona i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero

L’alcaldessa de València, María José Catalá, estarà acompanyada per la vicepresidenta segona i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero. També estarà el Cap Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, Jorge Martí Rodríguez. Que acudirà al balcó acompanyat de dones uniformades.

Finalment, les protagonistes de la festa, les falleres majors de València, María Estela Arlandis i Marina García. Viuran l’octau tret d’este mes de març al costat de representants de la Junta Local Fallera de Borriana, i 10 ciutadans i ciutadanes que han resultat agraciats en el sorteig realitzat per la Regidoria de Falles per a acostar estos espectacles pirotècnics a la població en general.