El diumenge 28 d’abril se celebrarà una jornada amb actuacions d’agrupacions de percussió de la Comarca

La Pobla de Farnals es prepara per a vibrar al ritme dels tambors i la percussió amb la primera trobada de batucades organitzat per ‘Batucreu’

La Pobla de Farnals es prepara per a vibrar al ritme dels tambors i la percussió amb la primera trobada de batucades. Organitzat per ‘Batucreu’ amb la col·laboració de l’ajuntament de la localitat, la Unió Musical de La Pobla de Farnals, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i Percufest.

L’esdeveniment, que tindrà lloc el diumenge 28 d’abril. Promet una jornada plena de música i energia amb la participació de diverses agrupacions de percussió de la comarca de l’Horta Nord.

La batucada ‘Batucreu’ és la primera vegada que organitza aquest esdeveniment amb molta il·lusió i asseguren que és “una oportunitat emocionant per a intercanviar experiències i conéixer a altres agrupacions musicals a la comarca de l’Horta Nord”.

El diumenge començarà amb una desfilada que partirà a les 11.30 hores des de la Plaça Sant Fèlix fins a la Plaça Generalitat. On es duran a terme les actuacions. Una vegada en la Plaça Generalitat, cada batucada tindrà l’oportunitat de tocar de manera individual. Com a fermall d’or, totes les agrupacions s’uniran per a realitzar una gran exhibició.

Les agrupacions que participen en aquesta primera trobada són: ‘Batucreu’ de La Pobla de Farnals, la batucada del taller ‘Tots Amunt’ de La Pobla de Farnals, ‘El Xarquet’ de Massalfassar, ‘La Garberà’ de Massamagrell, ‘Batuxech’ d’Albuixec, ‘Tro de Bac’ de Tavernes Blanques i els conjunts de Montcada ‘Tambikada’ i ‘BatuCAMM’. Huit formacions que li posaran ritme al cap de setmana.