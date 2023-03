Aquest matí, s’ha dut a terme a la localitat de Sueca, més concretament al Casino de l’Agricultura que es troba al costat de l’Ajuntament, una roda de premsa degut al Open Internacional d’Escacs. Aquesta roda de premsa ha estat present Amadeo Albert, Vicepresident d’Escacs de la localitat. Celia Beltrán, Regidora d’Esports, l’alcalde de la localitat, Dimás Vazquez i sobre tot, ha estat present Antoaneta Stefanova, Excampiona a nivell mundial d’aquest esport.

Aquest diumenge dia 5 es durà a terme una partida simultània on Antoaneta s’enfrontarà a 20 jugadors d’escacs al mateix temps. L’excampiona Antoaneta anirà taula per taula, i anirà fent moviments fins que hi haja un guanyador. També ens ha explicat que el dia 17 de març té lloc el Campionat d’Europa i que fins a eixe moment, vol llegir i repassar tècniques i moviments per tal, de donar el millor d’ ella el dia del Campionat.