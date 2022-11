Apenes havien passat 20 dies des de la tragèdia de la pantanada de Tous quan, l’aleshores papa Joan Pau Segon visitava Espanya per primera volta, malgrat que un any abans patí un atemptat. La seua visita a Alzira fou proposada per qui en aquell moment era el president de la Confraria de la Mare de Deu del Lluch, José Palacios. El seu fill, José Luís ens conta com es va desenvolupar aquella jornada.

El pontífex es va dirigir a la muntanyeta de San Salvador abarrotada amb més de quinze-mil persones. José Luís Palacios, va formar part en l’acte de recepció al pontífex.

En la Muntanyeta d’Alzira, el papa es va dirigir als congregats i va pregar pels morts que s’havien emportat les aigües. Abans de finalitzar la seua visita a la ciutat, Joan Pau II, va signar en el llibre dels Furs del Rei En Jaume de l’Ajuntament d’Alzira.

Tal i com ha manifestat José Luís Palacios, la ciutadania, en aquelles circumstàncies, no solament necessitava suport material, sinó també espiritual i moral.