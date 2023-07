Es posa en marxa un protocol per intentar salvar la vida de l’animal

Des de la regidoria de Salut i Benestar Animal d’Alzira es vol denunciar l’estat d’un gos trobat en una situació de maltractament animal.

El cas ha pogut ser denunciat gràcies a la col·laboració dels veïns i veïnes que es van posar en contacte amb el departament. On ràpidament s’ha posat en marxa el protocol per intentar salvar la vida de l’animal.

Després de la denúncia veïnal i de diverses converses, els propietaris han accedit a cedir l’animal, que es troba en estat molt greu.

La regidoria de Salut i Benestar Animal, Lara Ferrer ha denunciat que «Estes accions de maltractament animal són delicte.

És fonamental fer campanya de conscienciació des dels més menuts fins a les persones grans per a evitar aquestes situacions». L’edil ha afegit que «És de vital importància recordar que una persona que maltracta un animal és una persona sense valors per a la convivència, a més vull agrair al veïnat valent que ha fet possible amb la seua denúncia l’extracció de l’animal al maltractador».

Cal recordar que a l’estiu és l’època on més animals són maltractats i abandonats en males condicions. Per això, si com a ciutadà tens constància d’un cas, pots avisar a Salut i Benestar Animal per a evitar que estes situacions es repetisquen.