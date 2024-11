Salut Pública informa de tres casos confirmats de legionel·losis en municipis afectats per la DANA

Es tracta d’una malaltia d’origen ambiental produïda pel bacteri legionel·la, que es troba en baixes concentracions en les aigües superficials de rius, llacs, estanys i, des d’ací pot incorporar-se als sistemes d’aigua sanitària dels edificis, a través de la xarxa de distribució d’aigua

La legionel·losi no es transmet de persona a persona

Sanitat insisteix a seguir les recomanacions aprovades pel grup de coordinació de la resposta de Salut Pública, en la qual participen experts de la Conselleria de Sanitat i del Ministeri de Sanitat

La subdirecció general d’Epidemiologia i Vigilància de la Salut, de la Direcció General de Salut Pública, informa de tres casos confirmats de legionel·losis en persones que manquen de vincle epidemiològic, més enllà de residir en diferents municipis afectats per la DANA.

Les tres persones reuneixen factors de risc per patologies prèvies i dues d’elles romanen ingressades en sengles centres hospitalaris.

La legionel·losi és una malaltia d’origen ambiental produïda pel bacteri legionel·la, que es troba en baixes concentracions en les aigües superficials de rius, llacs, estanys i, des d’ací, després d’un esdeveniment com la dana, a través de la xarxa de distribució d’aigua, pot incorporar-se als sistemes d’aigua sanitària (freda o calenta) dels edificis.

Les persones es poden infectar per la inhalació d’aerosols generats que continguen el bacteri, per exemple, en dutxes d’instal·lacions contaminades, o durant les activitats de neteja de llots contaminats pel bacteri. No es transmet de persona a persona.

Des de la Conselleria de Sanitat s’insisteix en la importància d’observar la simptomatologia de les persones exposades a zones inundades o que han participat en tasques de neteja en els municipis afectats i acudir al punt sanitari en cas de ser necessari. La legionel·losi es presenta en forma de pneumònia i pot acompanyar-se de dolors musculars, mal de cap, febre alta, tos, dificultat per a respirar i/o dolor en el pit.

Recomanacions

Des de la Conselleria de Sanitat es recorda la importància de seguir les recomanacions aprovades pel grup de coordinació de la resposta de Salut Pública, format per experts en salut pública i epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, juntament amb el Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries (CCAES) i la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) i l’Institut Carles III.

En concret, sobre les recomanacions enfront de la legionel·losi en les àrees afectades per la DANA s’aconsella revisar el depòsit d’aigua dels edificis afectats i, si té sediment acumulat, ha de ser buidat, netejat i desinfectat. A més, es recomana la utilització preferentment de difusors i carxofes de dutxa de gota gruixuda.

No utilitzar filtres polvoritzadors en les aixetes i substituir les aixetes i dutxes que estiguen molt deteriorats, són unes altres de les recomanacions.

En aquest aspecte s’aconsella desmuntar els difusors de les aixetes i dutxes, netejar-los i submergir-los en productes anti-calç o vinagre durant unes hores. Després, aclarir-los i submergir-los en una solució que continga 10 ml de lleixiu per cada litre d’aigua durant 30 minuts. Finalment, aclarir amb aigua abundant.

Amb els difusors retirats, cal deixar córrer l’aigua de totes les aixetes durant 5 minuts primer en posició d’aigua freda, posteriorment d’aigua calenta a màxima temperatura, i finalment aigua freda. Es recomana repetir aquest últim pas (aigua freda, calenta, freda) també si es torna a casa després d’un període d’absència, així com descarregar les cisternes del WC amb la tapa tancada almenys una vegada a la setmana.

Finalment, si es compta amb termo elèctric d’aigua, abans d’usar aigua calenta, cal assegurar-se que la temperatura siga superior a 60 °C. Es recomana que estiga encés de manera contínua. A més, en la mesura que siga possible, cal utilitzar el rentavaixella i la llavadora en la configuració d’aigua calenta.

Finalment, des de Salut Pública s’insisteix que quan es realitzen labors de neteja cal utilitzar màscara, botes de goma o calçat tancat impermeable, protecció ocular, roba que cobrisca braços i cames i guants impermeables. Tota la informació sobre les recomanacions estan disponibles en: Informació DANA – Sanitat – Conselleria de Sanitat