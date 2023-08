Salva Palau i Javi s’imposen en el XV Trofeu Diputació de Castelló a Vila-real

Domini Absolut en la Final d’Escala i Corda

Homenatge i Distintius Prèvis al Duel Decisiu

Al trinquet Salvador Sagols de Vila-real, Salva Palau i Javi han brillat amb llum pròpia, consagrant-se com a campions del XV Trofeu Diputació de Castelló en la modalitat d’escala i corda, superant a Francés i Pere amb un contundent 60-25.

Des del principi de la partida, la potència de Palau combinada amb la seguretat de Javi ha determinat el desenvolupament de la partida, deixant poc espai per a la reacció dels seus contrincants. Encara que inicialment semblava que Palau no es trobava del tot còmode amb el rebot de la pista, ràpidament ha demostrat la seua adaptabilitat, convertint-se en un autèntic problema per a Francés i Pere.

Aquesta dinàmica ha estat confirmada amb l’incapacitat del rest de Petrer per a trobar la fórmula contra Palau. L’instint natural de Francés, acostumat a enviar la pilota cap al pouet, ha estat més beneficiós per a Palau que per a ell mateix. Cada intent de Francés d’enviar la pilota a la dreta es trobava amb l’eficàcia defensiva de Javi.

Pere, per la seva banda, ha buscat respondre amb intensitat, però sovint sense l’èxit desitjat. Malgrat un breu moment de domini amb un marcador de 35-15 a favor de Francés i Pere, la sinergia entre Palau i Javi ha retornat ràpidament, establint un ritme imparable fins al final.

Abans d’iniciar la contesa, es va realitzar un acte on es van lliurar distintius a càrrec del diputat de Cultura, Álex Rausell; el regidor de l’Ajuntament de Vila-real, César Durà; i el representant de la Fundació per la Pilota a la província castellonenca, Manuel Martín.

Tot i els intents finals de Francés i Pere per retallar distàncies, amb un parcial favorable de 55 a 20, la victòria ha estat inevitablement per a Palau i Javi, que s’han coronat com els grans campions d’aquesta edició del Trofeu Diputació de Castelló.