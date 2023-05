Dos dies després de les eleccions del 28 de maig els principals partits de la ciutat comencen a fer les respectives valoracions.

En aquest cas el torn de la socialista Sandra Gómez. L’actual vicealcaldessa ha comparegut davant els mitjans de comunicació en la seu del partit.

Després d’haver-se mantingut i no haver aconseguit l’alcaldia, Gómez ha reflexionat, però no del tot

I es que ha emplaçat a la celebració de la executiva del partit per a fer autocrítica

Des de la formació s’ha afirmat que s’ha realitzat una campanya en la que el focus estava en la Comunitat

Per aquests arguments, Gómez no es planteja dimitir i entregar l’acta de regidora

Per això, ara ha avançat que els seus següents passos van a centrar-se en fer front al PP i convertir al PSOE en el partit més votat en València

La secretària general del Partit Socialista en la ciutat de València ha recolzat la proposta del president Sánchez d’adelantar les eleccions al 23 de juliol

8 anys després de que es formara el Govern del Rialto, Gómez ha destacat tots els acords així com les iniciatives que l’equip de govern de l’ajuntament va portar al capdavant

L’actual vicealcaldessa de la ciutat ha mostrat la preocupació cap a algunes decisions que el nou govern podria canviar, com la no aplicació de la taxa turística, la unitat de protecció de la policia local cap a les dones maltractades GAMA així com la rebaixa fiscal, que segon Gómez podria retallar drets i serveis públics