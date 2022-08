La vacunació tant de preexposició com postexposició es realitza principalment en els CIPS de cadascuna de les tres províncies

Fins al moment s’han administrat 94 dosi de la vacuna contra la pigota del mico en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública començarà a citar a través de SMS a al voltant de 730 persones que són pacients de risc per a la seua vacunació enfront de la pigota del mico (monkeypox_MPX), a fi de reduir el risc d’infecció per aquest virus.

D’aquesta manera, segons les recomanacions de vacunació establides en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Sistema Nacional de Salut del passat 22 d’agost, en la qual es van establir les prioritats per a la vacunació, en la Comunitat Valenciana s’ha començat ja a citar a homes de fins a 60 anys que reben tractament preexposició enfront del VIH; a homes amb infecció per VIH en seguiment en les consultes hospitalàries que complisquen amb els criteris d’edat (fins a 60 anys) i pràctiques de risc (múltiples parelles, ús de drogues recreatives, participació en chemsex…).

També a les persones amb alt intercanvi de parelles sexuals (10 o més en els últims 12 mesos o 3 parelles en els últims 3 mesos) i persones que acudeixen a llocs específics per a practicar sexe en grup (saunes, etc), que han tingut una infecció de transmissió sexual (ITS) en l’últim mes i que no hagen rebut la vacuna amb anterioritat.

La vacunació es duu a terme principalment en els Centres d’Informació i Prevenció de la Sida (CIPS) de cadascuna de les tres províncies, prèvia sol·licitud de cita per a la vacunació en cada centre, per al que se’ls ha començat ja a remetre un SMS indicant que poden sol·licitar-la.

Profilaxi postexposició

Quant a la profilaxi postexposició, en la Comunitat Valenciana es continuarà vacunant als contactes estrets de casos confirmats amb alt risc de malaltia greu (persones amb immunodepressió, incloent-hi infecció per VIH amb <200cél/ml, dones embarassades i població infantil). La identificació es realitza mitjançant les corresponents enquestes epidemiològiques.

També es continuarà vacunant al personal sanitari que ha atés els pacients o pres mostres sense l’equip de protecció individual (EPI) adequat o quan aquest ha fallat. I continuarà també en altres contactes estrets identificats mitjançant les corresponents enquestes epidemiològiques.

Fins al moment s’han administrat en la Comunitat Valenciana un total de 94 dosi de la vacuna enfront de la pigota del mico, seguint les recomanacions de la Comissió de Salut Pública.