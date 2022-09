Sanitat confirma el primer cas d’hepatitis aguda infantil a la Comunitat Valenciana

El ministeri de Sanitat ha confirmat el primer cas d’hepatitis aguda en un xiquet de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un menor de dos anys que, segons el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha tingut bona evolució sense problemes greus.

Des de l’inici de l’any 2022, Sanitat ha confirmat 48 casos a tota Espanya d’esta malaltia d’origen desconegut. La mitjana d’edat son cinc anys i quasi dos terceres parts son xiquetes.

El xiquet valencià ha evolucionat favorablement, però esta malaltia greu ja ha provocat la mort de dos infants, de 1 i 6 anys, que faltaren 24 hores després de rebre un trasplantament.

L’hepatitis aguda infantil no té un origen clar, tot i els estudis que s’estan realitzant tant a Espanya com al Regne Unit, que ha notificat 273 casos. Caldrà esperar un poc més per saber d’on sorgeix esta malaltia.

