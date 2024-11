Sanitat difon un decàleg de recomanacions per a la detecció de la diabetis en menors

La Conselleria de Sanitat, en col·laboració amb la Societat Valenciana de Pediatria i la Societat Valenciana d’Endocrinologia, Diabteis i Nutrició, ha elabroat un decàleg de recomanacions amb la finalitat d’afavorir la detecció precoç de la diabetis mellitus en menors.

Actualment, a la Comunitat Valenciana, hi ha 370.000 persones que tenen prescrit tractament farmacològic per diabetis, de les quals més de 1.000 són pacients fins a 14 anys amb diabetis tipo 1.

La prevalença de la diabetis mellitus se situa aproximadament en un 14 % de la població de la Comunitat Valenciana, amb més del 90 % de tipo 2. No obstant, segons els especialistes, la meitat ho desconeix. Per això, es recomana consultar amb el pediatre si el menor té símptomes com una set intensa i beu més líquids de l’habitual; si sent la necessitat freqüent d’orinar o si té sensació de fam constant.

Altres motius de consulta són la pèrdua de pes malgrat l’augment de l’apetit, la sensació de cansament i falta d’energia, que no millora amb el descans, i les alteracions en el comportament, com irritabilitat o canvis d’humor inesperats.

Completen el decàleg de símptomes els problemes per a concentrar-se en tasques escolars o activitats quotidianes; les alteracions en la visió; la major predisposició a infeccions, com infeccions de la pell o de les vies urinàries; així com les infeccions repetides per fongs en genitals.

Finalment, els especialistes recomanen evitar menjars rics en greixos, aliments processats i amb hidrats de carboni d’absorció ràpida i begudes ensucrades. Així mateix, cal evitar el sedentarisme i practicar exercici físic regularment.