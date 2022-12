El centre sanitari s’ampliarà gràcies a la construcció d’un nou edifici en una parcel·la annexa, que permetrà ampliar la cartera de serveis

Es crearà una gran àrea de medicina familiar i comunitària en ampliar en tres consultes més les de medicina de família i dues d’infermeria

S’inclou l’atenció a la Salut Mental, una sala de radiologia per a diagnòstic per imatge i consultes de Salut Sexual i Reproductiva

València (12.11.22). El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha visitat les obres d’ampliació del Centre de Salut d’Algemesí, que ja s’han iniciat i suposaran una millora del centre sanitari.



La construcció d’aquest nou edifici, al costat de la reforma de l’edifici actual, permetran convertir est centre en el sisé Centre Sanitari Integrat del Departament de Salut de la Ribera, unint-se als quals ja existeixen en els municipis de Sueca, Alzira, Carlet, Benifaió i Cullera. Per a això, Sanitat realitzarà una inversió de 1,9 milions d’euros.



Durant la seua visita, el conseller de Sanitat ha estat acompanyat per l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, juntament amb la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster, i la resta de l’equip directiu.



Mínguez ha assenyalat que “aquestes obres permetran convertir l’actual centre de salut d’Algemesí en un Centre Sanitari Integrat (CSI), de manera que s’incloguen diverses especialitats per a completar la cartera assistencial i respondre així a les necessitats actuals de la població en matèria d’atenció sanitària”.

En aquest sentit, el nou CSI d’Algemesí suposarà la creació d’una àrea per a l’atenció a la salut mental, una àrea de diagnòstic per imatge amb una sala de radiologia, i s’incorporarà un centre de salut sexual i reproductiva, que comptarà amb un facultatiu, un sexòleg i infermeria.



Així mateix, Miguel Mínguez ha assenyalat que “a més d’incorporar nous serveis assistencials s’ampliaran els ja existents. De fet, es crearà una gran àrea de medicina familiar i comunitària en ampliar en tres consultes més les de medicina de família i dues d’infermeria. Tot això, permetrà oferir a la població d’Algemesí la millor atenció sanitària”.



Distribució del nou CSI Algemesí

Per a dur a terme l’ampliació del centre es construirà un nou edifici en la parcel·la annexa a l’actual centre sanitari, que comptarà amb 1.439,74 m² de superfície construïda i que estarà totalment comunicat amb l’edifici actual. A més, es reformarà 1.370 m² de superfície de l’actual centre de salut.

Aquest nou Centre Sanitari Integrat donarà cobertura assistencial a la població d’Algemesí i Albalat de la Ribera, i cobrirà l’atenció continuada. Pel que fa a Atenció Primària, continuarà atenent la població d’Algemesí.

En aquest sentit, en el centre ja existent es realitzarà una ampliació i millora de l’Àrea de Recepció, l’Àrea de Pediatria, que disposarà de 8 consultes de Pediatria i Infermeria pediàtrica, i de l’Àrea d’Extraccions i Tractaments, que estarà integrada per una sala d’extraccions amb 5 llocs, un lloc per a recepció i recollida de mostres, i 2 sales de tractaments d’Infermeria, proves diagnòstiques exploratòries i observació.

Quant al nou edifici, la planta baixa acollirà la Unitat de Rehabilitació, l’Àrea d’Atenció Continuada i l’Àrea de diagnòstic per Imatge. Així mateix, en la primera planta se situarà l’Àrea de Salut Mental, el Centre de Salut Sexual i Reproductiva i l’Àrea de Tècniques i Exploració, que disposarà de retinografia, holter i ecografia.

Aquesta planta també comptarà amb 3 consultes de medicina de Família i 2 consultes d’Infermeria que, al costat de les altres 14 consultes de la mateixa planta de l’actual edifici, conformaran una gran Àrea de Medicina Familiar i Comunitària, que permetrà el trasllat d’algunes consultes des del consultori auxiliar d’Algemesí, situat al Parc Salvador Castell.

D’altra banda, en la segona planta se situarà l’Àrea de Treball Social, Àrea d’Atenció a la Dona, el Servei d’Odontologia i una Àrea d’Atenció Especialitzada amb quatre consultes, sala de cirurgia menor i Infermeria.

Finalment, la tercera planta albergarà una àrea de descans del personal que atén la base del transport sanitari urgent, la biblioteca, una sala de reunions, els magatzems i vestuari.

4,8 milions d’euros en el Departament de la Ribera

Cal destacar que, tal com recullen els pressupostos de 2023, la Conselleria de Sanitat invertirà 4,8 milions d’euros l’any vinent per a millorar les infraestructures sanitàries en el Departament de Salut de la Ribera, la qual cosa suposa un 26,3% més que en 2022.

Quant a les actuacions previstes, es durà a terme l’ampliació de l’Hospital de la Ribera. A més, en Atenció Primària es realitzarà la reforma i ampliació del CSI Sueca i la construcció dels centres de salut de Carcaixent, Corbera i Massalavés.