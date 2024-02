La Conselleria de Sanitat ha ordenat una intervenció en els serveis d’Inspecció de la Generalitat. Per a investigar possibles irregularitats en la gestió de la Direcció General de Salut Pública.

La falta d’inversió en equips obsolets i el dèficit de personal. La situació s’ha agreujat per la falta de regulació i transparència en la gestió dels programes.

S’ha anunciat una reestructuració dels programes de detecció de càncer, amb mesures per a millorar el personal, renovar equips i incorporar tecnologia.

Pel que fa al programa de cribatge de càncer de cèrvix, s’està treballant en la seua implementació progressiva, però s’han trobat obstacles com la falta de desenvolupament de ferramentes bàsiques com el sistema informàtic necessari per a recollir la informació associada al cribatge.

S’està intensificant el treball per desenvolupar aquest sistema i començar la implementació del programa el més prompte possible