Sanitat preveu finalitzar en un termini de sis mesos les obres de rehabilitació centres de salut més afectats per les inundacions

Sanitat preveu finalitzar en un termini de sis mesos les obres de rehabilitació dels cinc centres de salut més afectats per les inundacions

Les infraestructures més perjudicades han sigut les dels centres de salut de Catarroja, Aldaia, Alaquàs, Paiporta i Picanya

Els 57 centres de salut inicialment afectats ja estan operatius, encara que en alguns casos encara parcialment en haver-se iniciat les obres de reparació i la dotació d’equipament

La Conselleria ha garantit des del primer moment la cobertura dels serveis assistencials en les pròpies instal·lacions o en punts sanitaris extraordinaris habilitats en noves ubicacions

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha agraït la labor dels professionals sanitaris per a garantir l’assistència a la població de les zones afectades



El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha afirmat que “la Conselleria està treballant perquè els centres de salut afectats per les inundacions recuperen al més prompte possible la totalitat de les seues instal·lacions i amb això la seua activitat assistencial normal”. En aquest sentit, ha indicat que la Direcció General de Gestió Econòmica i Infraestructures estima que les obres dels cinc centres més perjudicats estiguen finalitzades en el termini aproximat de sis mesos.

El conseller, que ha visitat aquest divendres de nou els centres de salut d’Alfafar, Massanassa i Benetússer, ha indicat que “els 57 centres de salut que inicialment van resultar afectats per les inundacions estan ja operatius, si bé alguns ho estan només parcialment en estar realitzant-se en ells obres de rehabilitació d’espais”. La majoria d’aquests centres, prop d’un 70%, ja han restablit el servei de cita prèvia.

Marciano Gómez ha visitat els centres de salut afectats en diverses ocasions des que es va poder accedir a ells per a valorar la situació i conéixer les necessitats assistencials i la situació del personal sanitari, així com per a fer seguiment de la recuperació progressiva de l’activitat, per la qual cosa ha agraït “l’excel·lent labor dels professionals sanitaris, l’esforç dels quals per a garantir l’assistència a la població afectada des del primer moment és digne del major dels reconeixements, així com també ho és el treball que estan realitzant ara per a recuperar la normalitat al més prompte possible en l’activitat dels centres afectats”.

La Conselleria de Sanitat ha realitzat una avaluació exhaustiva de totes les infraestructures sanitàries afectades per a analitzar els danys ocasionats i garantir la seguretat estructural, així com la tramitació d’expedients d’urgència per a dur a terme tant les obres de reparació i rehabilitació com la dotació de l’equipament i mobiliari necessari.

Cal destacar que des dels primers dies després de les inundacions la Conselleria de Sanitat ha garantit l’assistència sanitària a la població de zones afectades, bé en les pròpies instal·lacions dels centres de salut o en punts sanitaris extraordinaris habilitats en instal·lacions cedides pels ajuntaments dels municipis afectats.

De fet, en aquests moments, encara que tots els centres estan oberts, romanen en funcionament tres punts extraordinaris per a reforçar l’atenció sanitària situats en una escola d’adults que atén la població de Beniparrell, en el Centre Social Montealcedo per a atendre la població de diverses urbanitzacions de Riba-roja i en el centre Parroquial d’Aldaia.

En general, la majoria de les actuacions per a recuperar l’estat inicial dels centres sanitaris se centren en treballs d’obra# de paleta, pintura i reparació d’humitats, sistemes d’electricitat i informàtica, ascensors, així com la renovació i dotació de mobiliari i equipament que ha sigut danyat. D’altra banda, en alguns centres s’han de realitzar obres per a la reparació de danys en parets i fusteria, que s’han de substituir totalment.

Obres de rehabilitació

Els centres que requereixen d’obres de major envergadura a causa dels danys que han provocat les inundacions són el Centre Sanitari Integrat de Catarroja, el centre de salut d’Aldaia, el Centre Sanitari Integrat de Paiporta, el Centre de Salut de Picanya i el Centre Sanitari Integrat d’Alaquàs.

En el cas del Centre Sanitari Integrat de Catarroja s’han tramitat les obres per a restablir el servei en la planta baixa, que ja estava en obres, i va resultar danyada, i per a habilitar un nou accés a les plantes superiors que no han sigut afectades. A més, s’habilitarà un espai modular enfront del centre per a augmentar la capacitat assistencial.

En el centre sanitari de Catarroja s‘estaven realitzant obres de reforma d’una part antiga, que seguirà els terminis d’execució previstos, i es preveu que estiga finalitzada en uns 15 mesos. La part que estava en funcionament abans de les inundacions ha patit importants danys i la finalització de l’obra per a la seua adequació es preveu en cuatros mesos. No obstant això, el centre està operatiu en els espais menys afectats.

Així mateix, en el Centre de Salut d’Aldaia, s’estan realitzant obres de reparació en la planta baixa i en el soterrani, encara que les consultes estan en funcionament. En tot cas, en aquest centre es manté actiu el punt d’atenció en el centre parroquial.

Finalment, respecte als centres sanitaris de Paiporta, Picanya i Alaquás els treballs se centren en el condicionament de les plantes baixes que s’han vist perjudicades, al marge que la part superior dels centres es troben en funcionament.