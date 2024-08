Sellent acull una processó històrica en honor a la Puríssima Concepció

Aquest cap de setmana ha estat especial per a Sellent, un petit poble amb menys de 400 habitants.

Les imatges mostren com els carrers es van il·luminar de manera especial gràcies a les espelme

Aquest cap de setmana ha sigut especial per a Sellent, un xicotet poble de la comarca de la Ribera Alta amb menys de 400 habitants. El passat divendres, es va celebrar la processó en honor a la Puríssima Concepció que va sorprendre i va il·lusionar tot el poble. Per primera vegada en la història del poble, un veí va proposar una idea fantàstica: repartir 3.000 espelmes per tot el recorregut de la processó. Aquesta iniciativa va ser acollida amb entusiasme, i tots els veïns, grans i menuts, es van involucrar en aquesta idea novedosa.

Les imatges captades mostren com els carrers del poble, en caure la nit, es van il·luminar de manera especial gràcies a aquestes espelmes. Els carrers van quedar submergits en una bonica penombra, creant un ambient solemne i màgic.

La recollida va començar amb la banda de música, acompanyada per l’alcalde i els membres de la corporació municipal, eixint des de l’ajuntament. Van recórrer la plaça de l’església per començar l’arreplega de les festeres, que, vestides amb elegants vestits llargs blancs i adornades amb pinta i mantellina, van tornar en cercavila cap a la mateixa plaça de l’església per iniciar la processó.

El moment culminant va arribar quan la imatge de la Mare de Déu va ser treta de l’església, portada a muscles pels portadors amb gran devoció. L’alcalde va distribuir ciris llargs entre els participants, assegurant-se de protegir-los per a evitar que la cera caiguera durant el recorregut.

La processó, encapçalada pels feligresos, seguida pels xiquets de comunió, les festeres i festers, i la imatge de la Mare de Déu, darrere del pas de la Mare de Déu, anaven el rector, els membres de la corporació municipal i, tancant la processó, la banda de la Societat Musical de Sellent, que va aportar la banda sonora perfecta a aquesta nit tan especial.

En tornar la Mare de Déu a l’església, un espectacular castell de focs artificials va posar el fermall final a la celebració, il·luminant el cel i concloent una nit que sens dubte quedarà en la memòria de tots els habitants de Sellent.

El poble va quedar profundament commogut per la bellesa i la devoció demostrada durant aquesta celebració.