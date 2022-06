Un programa pilot aplicat en el CMSS de Saïdia reduix d’un mes a una setmana la tramitació d’una part de les Prestacions Econòmiques Individualitzades

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha fet balanç del programa pilot que ha rebaixat el temps de tramitació de les ajudes socials en un 75%, passant d’un mes a una setmana. Es tracta d’una automatització en la gestió d’algunes de les Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI) aplicat en els últims mesos al Centre Municipal de Servicis Socials (CMSS) de Saïdia i que, tal i com ha explicat la regidora Lozano, “ja s’ha començat a aplicar este mateix sistema de millora en la gestió a tota la xarxa de Centres Municipals de Servicis Socials de la ciutat”.

“Els Servicis Socials han experimentat canvis sense precedents en els darrers anys. La universalització i ampliació de la cartera de prestacions i servicis, i posteriorment l’impacte de la crisi econòmica i la posada en marxa de la nova Llei de Servicis Socials han suposat un repte organitzatiu important per a esta àrea municipal que hem afrontat des del primer moment”, ha relatat Isabel Lozano.

Per això, explica la regidora, “hem implementat projectes de millora organitzativa, en diferents vessants del servici”. Entre ells,

ha aplicat canvis en la forma d’organització de l’atenció social i dels processos d’atenció, des de la recepció i primera orientació de les persones usuàries fins a les diferents fases del procés de diagnòstic i seguiment; també s’han aplicat noves eines i recursos i s’han aplicat canvis a nivell de coordinació interna.

Cal recordar que l’Ajuntament ha destinat durant l’any 2021 quasi 7 milions d’euros (6.789.781,50 €) al pagament d’ajudes a les famílies “que pitjor ho estan passant”. El pressupost d’estes prestacions ha sigut un 68% superior a l’assignat al mateix concepte en 2014. En total, des de 2015 el govern ha destinat més de 43 milions d’euros per a atendre les persones més vulnerables, amb necessitats molt diverses.

Actualment, hi ha 27 conceptes d’ajudes, entre les quals es troben, per exemple, les atorgades per a finançar lloguers, o el pagament de deutes de llum, aigua i gas, així com per a protegir els subministraments i evitar talls energètics.

“Estes xifres, i altres dades com la multiplicació del pressupost de la Regidoria de Serveis Socials, ha suposat un autèntic canvi en les polítiques de benestar social a la ciutat de València”, ha insistit Isabel Lozano.

Les ajudes que s’han vist beneficiades d’una reducció en el temps de tramitació són les que financien les pròtesis oculars i auditives, les d’odontologia i els llits articulats i les grues per a persones amb mobilitat reduïda. A més, Isabel Lozano ha dit que “en breu també este programa de millora també es posarà en marxa a la teleassistència i en el programa de menjar a domicili”.