Servicis socials rep més ajuda autonòmica per a l’atenció primària

El conveni signat per les administracions autonòmica i local detalla de la coordinació i finançament de l’atenció primària dels servicis socials

La Junta de Govern ha acordat acceptar 3,1 milions d’euros de la Generalitat, que és la diferència entre la subvenció inicial prevista en el ‘contracte programa’ i una addenda a este acord

L’Ajuntament ha acceptat una subvenció de 3,1 milions d’euros (3.107.064,00 euros) de la Generalitat per a finançar la contractació d’equips de servicis socials municipals. Este muntant se sumarà als 49.382.894,66 euros de l’ajuda prevista. Per als exercicis 2023 i 2024, en el conveni signat per les administracions autonòmica i local. Per a la coordinació i finançament de l’atenció primària dels servicis socials. El denominat ‘contracte programa’.

La Junta de Govern Local ha decidit hui admetre esta quantitat que és la diferència entre l’esmentada subvenció inicial. La prevista en una addenda del contracte programa (amb un import de 52.489.958,66 euros).

Segons este acord, l’Ajuntament modificarà (amb 1.991.064,00 euros) el projecte de despesa corresponent a l’equip d’atenció primària bàsica. Destinarà 1.116.000,00 euros al Servici d’Atenció i Seguiment per a la Malaltia Mental (SASEM), un servici d’atenció domiciliària que garantirà la permanència de les persones en el seu domicili o entorn social.