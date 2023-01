Quart de Poblet es bolca en el públic infantil amb La Cavalcada de Reis Mags i l’obertura de la Plaça Tribunal de les Aigües

Ses Majestats d’Orient repartiran màgia i il·lusió en l’espectacular i esperada Cavalcada

La companyia Scura Splats i una batucada inauguraran el dissabte la nova plaça

Els xiquets i les xiquetes de Quart de Poblet són els i les absolutes protagonistes en l’arrancada de l’any en el municipi. Culminant aquest cap de setmana una intensa agenda festiva repleta d’actes. L’esdeveniment més esperat és la Gran Cavalcada dels Reis Mags. Ses Majestats els Reis d’Orient visitaran demà dia 5 de gener Quart de Poblet. Amb un bon carregament de màgia i il·lusió per al delit del públic infantil.

La comitiva partirà a les 18.15 des del carrer Xiquet de Quart en el seu recorregut habitual. Estarà encapçalada per les carteres reals, que enguany van sobre patins. Acompanyant a les espectaculars carrosses també anirà l’equip de Gimnàstica Rítmica i l’espectacle acrobàtic. Els Reis seran rebuts d’una manera molt especial. Qui ho desitge pot recollir a l’Ajuntament o a Quart Jove una bandereta. Per convertir-se a més, en ambaixador o ambaixadora de Quart de Poblet i mostrar l’orgull de pertànyer a la localitat i mantindre la identitat com a poble.

En l’Avinguda San Onofre hi ha preparada una gran recepció als Reis abans que partisquen a repartir casa per casa els regals a tots els xiquets i xiquetes.

A més, durant els últims dies, els xiquets i les xiquetes han pogut depositar en les tres bústies reals situats a la porta de l’Ajuntament, la Biblioteca Municipal i la Casa de la Cultura les seues cartes amb els seus desitjos i peticions.

D’altra banda, els Reis Mags també s’acostaran al Barri del Crist, on desfilaran en cavalcada a les 18.00 hores, des del col·legi La nostra Senyora del Carmen fins al parc l’Amistat.

Obertura Plaza Tribunal de les Aigües

El projecte Balcó del Túria que comprén un aparcament de dues plantes i una plaça en la superfície arriba a la seua recta final. Per això, la nova àgora, situada al final del carrer Tribunal de les Aigües, serà oberta el públic dissabte que ve, 7 de gener. L’acte estarà amenitzat per la companyia Scura Splats. Que oferirà l’espectacle infantil “Corral Kaos”, on els personatges realitzen coreografies i acrobàcies amb xanques amb la participació activa del públic. La cita serà a les 12.00 hores, encara que una hora abans, el grup de Batucada Barrikada animarà la jornada al carrer Tribunal de les Aigües convidar a la ciutadania a l’assistència de la inauguració.

La plaça compta amb tres zones principals. En la primera, s’han habilitat jocs infantils i per a persones majors, a més d’una àrea de descans amb bancs. En la segona, el projecte inclou un gran àrea d’ombra i descans, amb vegetació. Mentre que en la tercera i última àrea, s’ha disposat un xicotet amfiteatre per a actes públics i espai per a bicicletes infantils o patinatge. A més, aquest punt és un gran mirador amb vista al parc natural del Túria. Per la qual cosa aconsegueix la connectivitat entre la infraestructura i el llit. En dates pròximes es posarà a la disposició de la ciutadania el futur pàrquing dissuasiu sota l’àgora, que disposa de 222 places d’estacionament gratuïtes.