Setmana Santa inclusiva

L’Ajuntament habilita un espai per a persones amb mobilitat reduïda a les processons de la Setmana Santa Marinera

L’espai estarà ubicat al carrer de la Reina, 68

Un QR ofereix també sistemes de comunicació augmentatius i alternatius, llengua de signes i lectura fàcil amb tota la informació sobre la Setmana Santa

La Direcció General de Discapacitat de l’Ajuntament de València ha elaborat un codi QR inclusiu per oferir informació sobre la Setmana Santa Marinera accessible per a les persones amb discapacitat.

Així, el QR ofereix sistemes de comunicació augmentatius i alternatius, llengua de signes i lectura fàcil, en castellà i valencià, amb explicacions històriques i culturals de la festa dels Poblats Marítims.

El codi QR s’ha elaborat en col·laboració amb Plena Inclusió, FESORD i la Fundació Mira’m i la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.

El codi permet també un accés directe al llibre de la Setmana Santa Marinera 2024 i el seu programa oficial.A més, s’ofereix un enllaç directe per SMS amb la Policia Local amb comunicació escrita o auditiva directa per a casos d’emergència. El sistema permet entaular una conversa amb resposta de la Policia Local també per SMS.

L’Ajuntament ha habilitat també un espai acotat per a persones amb mobilitat reduïda al carrer de la Reina, 68.

En este espai, ubicat al costat de la grada d’autoritats i que disposarà de l’assistència de voluntaris, es podran seguir tots els actes festius, especialment les processons de Divendres Sant, la processó general del Sant Enterrament (18:30 hores) i el Diumenge de Resurrecció (13 hores). Cada persona amb mobilitat reduïda podrà acudir amb un acompanyant. L’aforament és limitat i es prega acudir amb temps.

El director general de Discapacitat de l’Ajuntament, Javier Copoví, ha assegurat que “este és l’objectiu d’esta alcaldia, fer cada vegada més inclusives les festes de la nostra ciutat per a totes les persones, per tal que tothom puga entendre i gaudir dels actes centrals de la Setmana Santa Marinera. Amb estes actuacions, la Setmana Santa serà plenament inclusiva”.