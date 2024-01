Aquest matí l’alcalde de Silla Vicente Zaragozá ha visitat les obres de construcció del nou aparcament públic que es crearà en l’espai de més de 1000 metres quadrats situat en la part posterior de l’Escola d’Adults de Silla.

Gràcies a aquesta intervenció sufragada íntegrament per la Diputació de València valorada amb 111.000 euros. Els veïns de Silla podran gaudir d’una nova àrea d’aparcament per a 30 cotxes a pocs metres d’alguns dels espais públics més transitats del poble. Com són el Centre Cultural Carmen Valero i el Centre de Formació de Persones Adultes.

Els arbres que havien en aquesta zona estan infectats per la Phytophthora. Una malaltia fúngica que ataca a les arrels i el coll de les plantes i que les acaba assecant per complet. Per aquest motiu, s’ha procedit a la seua substitució i la implantació de noves zones verdes al voltant del pàrquing per a aconseguir una millora paisatgística de l’entorn. D’aquesta manera, l‘espai guanyarà una àmplia zona d’aparcament respectant la naturalesa i el medi ambient.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Silla continua treballant per a millorar l’aparcament en la zona de l’Va alterar. En aquests moments, s’estudia la construcció de diferents nous aparcament que s’habilitaran en el barri.

L’alcalde de Silla Vicente Zaragozá ha destacat “la importància d’aquesta intervenció sufragada íntegrament pel Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació de València que millorarà la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri de l’Altere, ja que ajudarà a pal·liar l’actual problemàtica de la manca de llocs d’aparcament”