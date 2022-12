Simulacre incendi a València

La Regidoria de Gestió de Recursos ha organitzat este matí un simulacre d’incendi en les instal·lacions municipals de la plaça de l’Ajuntament, en el marc de la normativa de prevenció de riscos laborals i emergències. Ha començat a les 8:30 hores, s’ha desenvolupat sense cap incidència i ha conclòs en 13 minuts.

El simulacre ha partit d’una hipòtesi de foc en el primer pis de l’escala valenciana de l’edifici. Personal tècnic del Servici de Prevenció de Riscos ha dirigit les operacions, amb el suport de la Policia Local i del cos de Bombers de València. També hi han actuat els i les integrants dels equips d’emergència i han participat els delegats i les delegades de Prevenció.

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que des de 2015 es programen simulacres anuals, “cosa que abans no es feia, no solament perquè la llei obliga a fer-ho sinó perquè ho considerem imprescindible per comprovar que els protocols i els sistemes de seguretat funcionen correctament i detectar qualsevol disfunció”. En eixe sentit, l’edil ha manifestat que “per a este govern, garantir la seguretat dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i de totes les persones usuàries de les diferents dependències municipals és primordial”.