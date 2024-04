“A Catarroja, l’art s’unix en una lluita ciutadana contra l’ampliació del Port de València

Sota el títol ‘Artistes contra l’ampliació del Port de València’, una exposició col·lectiva patrocinada per l’Ajuntament i organitzada per la regidoria de Cultura i la Comissió Ciutat Port, s’inaugura el 18 d’abril en el Teatre Auditori de Catarroja.

Esta mostra, que estarà disponible fins al 5 de maig, reunix diverses expressions artístiques com a art urbà, fotografia, audiovisual i conceptual. Totes connectades per un objectiu comú: destacar la lluita ciutadana contra l’ampliació del port i els seus impactes negatius en l’entorn natural i la població de l’àrea metropolitana de València, incloent-hi l’Albufera, les platges i l’horta com reflecteix l’obra ‘Espècies Envaïdes’ de Lluïsa Penella.

La proposta artística cerca generar reflexió, reacció i mobilització, oferint una visió compromesa amb el medi ambient i cridant a l’acció enfront de l’amenaça que representa l’expansió portuària.”