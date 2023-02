La formació pretén assessorar el veïnat sobre com potenciar el seu perfil demandant i facilitar la cerca d’ocupació.

Els tallers es desenvolupen amb personal propi i segons necessitats detectades en les persones usuàries del servici de Reforça Massanassa.

L’Ajuntament de Massanassa, a través de Reforça Massanassa, ha iniciat un taller d’orientació per a l’ocupació. Concretament, per a ensenyar a fer un currículum vitae, segons les necessitats detectades en les persones usuàries del servici Reforça. La formació ha sigut impartida per un dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) de l’ajuntament. Amb l’objectiu d’assessorar el veïnat sobre com potenciar el seu perfil demandant, així com facilitar la cerca d’ocupació.

La formació ha sigut impartida per un dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) de l’ajuntament

El taller s’ha iniciat este matí a l’Escola d’Adults de la localitat amb dos sessions de grups reduïts. La formació ha estat composta per 1 hora de classe teoricopràctica sobre com s’ha de fer un currículum vitae. Observar alguns exemples i posar en pràctica l’aprés. L’itinerari es completarà amb una sessió de 30 minuts per a resoldre dubtes, oferir consells personalitzats i una atenció més específica a cada cas.

Cal destacar que Massanassa, compta amb un Portal d’Ocupació propi per a les persones desocupades que estiguen en cerca activa de treball. Les empreses poden manar les seues ofertes, que seguidament seran publicades, i així les persones registrades puguen apuntar-se si presenten el perfil laboral oferit. Una aposta per facilitar l’ocupació de l’Ajuntament de Massanassa als seus veïns i veïnes i que. També, trasllada a una aplicació mòbil que es pot instal·lar en qualsevol dispositiu (Android o Apple) anomenada “Reforça Massanassa”.

A més, en este portal específic del municipi, es troben diverses seccions dirigides tant a la persona demandant d’ocupació. Com a l’emprenedora i empresa perquè la ciutadania s’informe, s’assessore i consulte qüestions que desconeix. La pàgina web del Portal d’Ocupació de Massanassa és: https://massanassa.portalemp.com/

Des de Reforça Massanassa, es continuarà amb este tipus de tallers i es convida a la població, tant desocupada com empleada, al fet que participe en este taller de currículum vitae. Una vegada hi haja un grup complet, es tornarà a citar a les persones per a dur-lo a terme. A més, el veïnat de Massanassa pot assessorar-se sobre qualsevol àmbit referent a l’ocupació, emprenedoria i formació en l’edifici municipal de C/Major, 15, agafant cita prèvia a través del telèfon 96 125 15 33 o enviant un correu electrònic a aedl@massanassa.es

—————————————————————————–