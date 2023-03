L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha iniciat les obres per a la restauració ambiental. I l’adequació per a ús públic d’una zona ocupada per l’antic abocador de Guadassuar. Clausurat al maig de 1998 i annex al complex de valorització de residus domèstics del municipi de la Ribera Alta. Els treballs compten amb un pressupost d’execució de 598.365 euros.

Aquest antic abocador de residus no perillosos presentava, en els seus inicis, un forat a causa de l’activitat extractiva de matèries primeres per a la construcció. El qual es va anar emplenant d’aigua procedent de la infiltració del reg dels camps de voltant. Aquesta làmina d’aigua ocupa una superfície de 1,22 hectàrees i un volum aproximat de 100.000 m³. Pel fet que el seu buidatge no és possible, la solució proposada per al seu tractament és un filtre verd.

Els filtres verds són sistemes passius de depuració constituïts per llacunes o canals poc profunds, amb plantes pròpies de zones humides i en els quals els processos de descontaminació són duts a terme simultàniament per components físics, químics i biològics. Les plantes aquàtiques contribueixen a l’acció depuradora assimilant els nutrients i aportant oxigen.