L’edició d’aquest 2022 se celebrarà del 8 al 10 de setembre a l’Auditori Municipal de la localitat



El consistori augmenta la dotació econòmica dels premis així com la quantia de les bosses d’estudi

La IV edició del Concurs Internacional de Violí CullerArts reunirà del 8 al 10 de setembre a joves talents de diferents nacionalitats. Dels 25 aspirants inicials d’aquesta edició, el Tribunal Qualificador ha seleccionat a 6 joves procedents d’Espanya, Alemanya i Corea per a participar en aquest concurs de prestigi internacional.



El dijous 8 de setembre des de les 10h tindrà lloc la semifinal. Els violinistes mostraran el seu talent en unes audicions obertes al públic on interpretaran obres de gran dificultat.



Els 6 intèrprets que participaran en aquesta IV edició del Concurs Internacional de Violí CullerArts són: Kim Minchae, de Corea; Marina Martín, Iñaki Crespo, Miquel Muñiz i Pablo Turlo, d’Espanya i Valerie Isabel Steenken, d’Alemanya.



La final se celebrarà el dissabte 10 de setembre a les 20h a l’Auditori. Els 3 joves que resulten finalistes actuaran acompanyats per l‘Orquestra Simfònica CullerArts sota la direcció de Cristóbal Soler. L’orquestra oferirà a més un concert extraordinari mentre el tribunal delibera sobre el concurs.



Enguany de nou, RTVE gravarà la final per a ser emesa posteriorment en el programa ‘Els Concerts de la 2’.



Increment de la dotació econòmica dels premis



Per a aquesta quarta edició l’ajuntament de Cullera ha incrementat la dotació econòmica dels premis. D’aquesta manera, hi haurà un primer premi de 4.000 euros, un segon de 3.000 euros i un tercer de 2.000 euros. El premi especial del públic es manté amb una dotació de 1.500 euros.



A més la resta de semifinalistes seran obsequiats amb cinc bosses d’estudi dotades amb 600 euros, 100 euros més que en l’edició anterior.



Enguany també col·laboren prestigioses orquestres com l’Orquestra d’RTVE o l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears que podran contractar la persona guanyadora del concurs perquè actue en la seua temporada de concerts 2023-24.



Així mateix, qui aconseguisca el primer premi CullerArts, podrà ser contractat per a oferir un recital de violí i piano en la temporada 2023/2024 organitzat per l’Ajuntament de Cullera en el marc del Festival Internacional de Música CullerArts.





Tribunal qualificador



Pel que respecta al jurat, el tribunal estarà presidit pel director artístic i musical del certamen, Cristóbal Soler, qui estarà acompanyat per altres grans professionals com el violinista japonés, director d’orquestra i president del prestigiós concurs Yehudi Menuhin, Joji Hattori; el solista internacional i violinista de l’Orquestra de València, Vicente Balaguer, el crític musical, Justo Romero, la concertina de l’Orquestra d’RTVE, Mariana Todorova i el solista internacional i concertino del Covent Garden, de Londres, Vasko Vassilev.