Després d’uns mesos d’obres, s’ha obert el nou vial d’accés a la planta industrial de l’empresa Schneider Electric ubicada al nucli de Nolla de Meliana. L’actuació s’ha executat dins del pla de millora de l’accessibilitat a tot el nucli i té diversos objectius. Entre els quals dos d’importants: la millora de la seguretat viària pel camí del Barranquet i l’optimització de l’espai que ocupa la factoria.

Com explica Josep Riera, alcalde de Meliana: “Era molt important per a l’Ajuntament. Poder donar una alternativa segura a l’entrada i eixida dels nombrosos camions que operen dins de l’activitat d’aquesta empresa tan important del municipi”. Amb el nou vial, s’allibera el camí del Barranquet d’aquesta activitat i d’aquest trànsit pesant al qual s’ha donat una alternativa d’accés des del camí del Quinzet. Un vial que, a més, també poden utilitzar els llauradors de l’àmbit per a entrar a les seues parcel·les.

D’altra banda, el director de la factoria de Schneider Electric a Meliana, Guillermo Martínez, destaca: “Gràcies a aquesta actuació, hem pogut donar resposta a uns dels principals reptes pel que fa a l’impacte de la nostra activitat en l’entorno com era la millora de la seguretat viària. Amb la reubicació dels accessos, aconseguim reduir la circulació de camions per la principal via de comunicació al barri Nolla. Pel que fa als nostres processos industrials. Gràcies a l’obertura del nou accés hem pogut reorganitzar-los i optimitzar-los. Per a acollir i implementar un canvi tecnològic que ens permeta continuar sent referents del present i del futur industrial”.

L’actuació ha permés una reordenació interna dels processos industrials de la planta i un millor aprofitament dels espais de les instal·lacions. Especialment pel que fa a l’emmagatzematge i totes les tasques de càrrega i descàrrega amb l’habilitació dels molls nous als quals s’accedeix pel nou vial. A més, s’ha alliberat espai industrial que permetran estar preparats per a acollir noves línies de producció “que serien clau en la creació de futurs llocs de treball”.

A l’acte, han acudit membres del govern municipal, tècnics de l’Ajuntament i representants de l’empresa que ha realitzat les obres, Sogeser, SL. Han pogut visitar les instal·lacions de la planta i conéixer de primera mà tots els beneficis que l’actuació ha possibilitat per al funcionament de la indústria. Tal com els han explicat el mateix director i membres dels diferents equips que han participat en el projecte de reestructuració de la factoria.

Actuació més àmplia de millora dels accessos al nucli de Nolla

Finalment, Riera recorda: “Aquest vial forma part d’una actuació més àmplia de millora dels accessos al nucli de Nolla. Com ara l’adequació del carrer l’Alba i, especialment, la ciclovia que uneix els carrils bici de la Via Xurra i de l’Anell Verd metropolità amb el nucli de Nolla, Schneider Electric i el palauet de Nolla”. Unes obres que ja s’han rebut parcialment. Queda pendent, tal com recullen el conveni i el projecte d’obra, l’alliberament dels 358,93 m2 cedits a l’Ajuntament. Al nord i a l’oest del palauet de Nolla, actualment ocupats per naus de Schneider Electric. Les obres de demolició de les naus i de reposició del mur perimetral s’iniciaran a final de mes. Amb això, s’amplia la parcel·la municipal.

“Açò és molt important per a l’entorn del palauet i per a les futures fases de restauració. Suposarà un estalvi molt considerable en tot el procés de rehabilitació i un avantatge per a garantir els usos futurs de l’edifici, especialment a la primera planta”, conclou l’alcalde. Així, s’allibera l’edifici de la pressió constructiva de les naus de la fàbrica. Especialment a l’àmbit de la torre, S’amplia l’espai lliure al voltant del palauet i s’hi possibilita el nou accés lateral per l’est. Precisament connectat amb el carril bici, que ja està preparat després de les obres realitzades. D’altra banda, aquest nou espai permetrà ubicar a l’exterior els serveis complementaris per a garantir l’ús i l’accessibilitat de tot l’edifici, com ara l’ascensor o els lavabos.

Tota l’actuació s’ha realitzat tenint en compte els criteris recollits en el Pla d’acció territorial de l’horta de València i la Llei de l’horta, amb la corresponent integració paisatgística.