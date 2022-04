Compromís urgeix a la resta de forces i administracions a incorporar en els pròxims pressupostos generals la solució per al barranc de la Casella a Alzira

Mulet redoblarà la pressió en les Corts Generals perquè la Confederació actue d’una vegada per a garantir la seguretat i erradicar els riscos per als veïns

El senador de Compromís, Carles Mulet, després de visitar el barranc de la Casella al costat de l’alcalde de la localitat, Diego Gómez i representants de la federació d’associacions de veïns d’Alzira, que redoblarà la pressió per a tractar de recuperar en els Pressupostos Generals de l’Estat una partida suficient perquè la Confederació Hidrogràfica del Xúquer actue sobre el punt en el qual el barranc pateix un escanyament i posa en escac la tranquil·litat dels veïns en els casos de crescudes de l’aigua que transporta.

Així Mulet ha recordat com l’esmena als comptes incorporada a petició de la federació veïnal i de l’alcalde, que es va tractar d’incorporar en la fase del Senat per a ampliar el barranc de la Casella i reordenar la confluència de la CV-50 amb la CV-41, no va tenir el suport de la resta de les forces i no va poder garantir fons per a aquesta reivindicada actuació.

“La nostra obligació és reclamar fons per a aquesta actuació, perquè l’actual situació no pot seguir així més temps. Vam mostrar tot el nostre suport a les autoritats locals i entitats veïnals en aquesta reclamació i farem tot el possible per aconseguir un canvi de rumb en una actuació que ha sigut oblidada pels últims governs que hi ha hagut en l’Estat”, ha assenyalat el senador.

