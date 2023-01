Som ambaixadors, la nova campanya d’identitat de Quart de Poblet

En #AmbaixadorsdeQuartDepoblet són els propis veïns i veïnes. Els qui donen a conéixer el patrimoni social i cultural del municipi alhora que presumeixen del seu “sabor de poble”.

Quart de Poblet vol garantir que es continue mantenint la seua identitat. Aquest municipi de l’Horta, que va rebre un volum important d’immigració durant els anys 50. Ha sabut conjugar el desenvolupament urbà i els serveis propis d’una gran ciutat amb una vida a escala humana. Construïda per i amb la col·laboració de les seues gents. Per això, i davant la previsió d’un pròxim creixement poblacional i amb la finalitat de reivindicar el seu nivell de benestar. L’Ajuntament ha llançat una campanya. Que done a conéixer els seus valors i idiosincràsia.

El PAI Vaig moldre d’Animeta, el més gran de la província de València, incrementarà notablement el nombre de persones empadronades. I, amb l’objectiu d’integrar a aquests nous veïns que resideixen o residiran a Quart de Poblet, l’Ajuntament ha volgut comptar amb la participació de la mateixa ciutadania. Per a difondre el patrimoni social i cultural del municipi. Persones anònimes que “trauen pit” dels encants del seu poble i que són els millors ambaixadors i ambaixadores de Quart de Poblet.

Persones anònimes que “trauen pit”

A Ramón, per exemple, li encanta poder cuidar del seu hort a pocs metres de la seua casa. Carlos, que porta mitja vida al capdavant del seu quiosc en el barri de Santa Cecilia, valora que “continuem sent de poble i entre veïns ens ajudem i gaudim dels serveis d’una gran ciutat”.

Exemples de vides molt diferents. Joves que s’han instal·lat al poble atrets per la qualitat dels serveis. Amb arrelament històric en el municipi. Però també de persones que en el seu moment van arribar buscant un millor futur i que han trobat a Quart de Poblet una llar. És el cas de Luis, que, encara que no va nàixer al poble, es considera “quartero com el que més. Aquest és la meua llar”.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, al costat d’altres membres de la corporació municipal, va rebre ahir als veïns i veïnes que protagonitzen la campanya per a agrair-los la seua participació i destacar que “ambaixadors i ambaixadores som tots els quarteros i quarteras que estem orgullosos del poble en el qual vivim, hàgem nascut ací o no, i volem convidar a altres gents a integrar-se en les nostres formes de vida, en les nostres festes, activitats, associacions de majors, cultura, esport…En tot el que sabem que és un valor afegit i que gaudim els i les que ací vivim”.

“Som un poble integrador, que dona el millor de si mateix, solidari, inclusiu, en el qual tothom serà bienvendido.

Tenim el repte col·lectiu d’aconseguir que qualsevol se senta part del poble, encara que acaben d’arribar. És molt important que encertem a mantindre el nostre sabor de poble, les nostres tradicions i costums…però, alhora, estiguem oberts, com sempre ho hem fet, a noves cultures i formes de vida que ens enriqueixen”.

I perquè qualsevol veí o veïna puga participar de la campanya i ser “Ambaixador” o “Ambaixadora” de Quart de Poblet, s’han imprés unes banderes per a posar balcó, que estan disposició de la ciutadania.

La campanya, que ha sigut realitzada per l’estudi creatiu Granissat, es podrà veure en xarxes socials, opis, tanques publicitàries, metre i edificis municipals.