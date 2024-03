Més de 300 persones participaran aquest divendres en el sopar commemoratiu del Dia Internacional de la Dona de Almussafes

La iniciativa se celebrarà en la Llar dels Jubilats i servirà com a tancament de la IX Setmana per la Igualtat del municipi

El programa d’activitats, organitzat per l’Ajuntament i diverses associacions, s’inicià el passat dia 1 amb una exposició i una xarrada informativa

Des del passat dia 1 de març, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes organitza la IX edició de la Setmana per la Igualtat. Un ample programa d’activitats la finalitat de les quals no és una altra que reivindicar “una igualtat real i efectiva entre homes i dones a tots els nivells”, exposa la regidora Dalya Ríos.

Entre les activitats més destacades cal assenyalar la ruta musical en femení. Organitzada ahir dimarts a la vesprada, amb el títol ‘Petjades per la dona’. Els actes centrals tindran lloc aquest divendres 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Amb una concentració a les 12 hores a les portes de l’edifici de l’Ajuntament i el tradicional sopar. Que enguany tindrà lloc en en Llar dels Jubilats i en la qual participaran més de 300 persones.

Ruta musical en femení titulada ‘Petjades de dona’.



Ahir, dimarts 5 de març, l’Ajuntament d’Almussafes va organitzar una de les activitats més interessants de la novena edició de la Setmana per la Igualtat. A partir de les 17.30 hores va tindre lloc la ruta musical en femení titulada ‘Petjades de dona’.

Una iniciativa itinerant que es va desenvolupar entre el Parc de les Palmeres i l’esplanada del Centre Cultural. Realitzada pel Centre Professional de Música i els col·lectius locals Orfeó de la Lira Almusafense, Dansaires del Tramusser i la Colla Al-Mansáf. “Aquesta és la segona edició d’aquesta activitat i, atesa la gran acceptació que va tindre l’any passat. Hem decidit repetir-la, també amb molt bons resultats”, explica la regidora de Polítiques d’Igualtat, Dalya Ríos.

Representació del monòleg ‘Sóc hiperactiva’. Interpretat per Pepa Cases





L’activitats continuaran aquesta mateixa nit amb la representació del monòleg ‘Sóc hiperactiva’. Interpretat per Pepa Cases, a les 22.30 hores en la cafeteria del Centre Cultural. Abans, a les 21.30 hores, s’ha organitzat un sopar, tot allò a càrrec de l’associació Dones Progressistes.



Segons afirma Dalya Ríos, “la formació és una eina fonamental per a erradicar el masclisme i lluitar contra els rols de gènere”. Per això, demà dijous el Centre de Formació de Persones Adultes acollirà la xarrada ‘Propostes per a una societat més justa i inclusiva’ a les 17 hores i a càrrec de Maria Jesús Girona Magraner.

Finalment, els actes centrals de la IX Setmana de la Igualtat tindran lloc el divendres 8 de març. Dia Internacional de la Dona. Amb la lectura del manifest a les 12 hores, en la Plaça de l’Ajuntament i a càrrec de l’associació Dones Progresistes i AECAL. De 17.30 a 19.30 hores s’ha organitzat un taller de defensa personal femenina. En el Pavelló Municipal i realitzat pel Club de Karate Almussafes i la Fundació Okami.

Tradicional sopar de germanor

La Setmana de la Igualtat finalitzara amb el tradicional sopar de germanor. Que enguany tindrà lloc en la Llar dels Jubilats i en la qual està prevista la participació de 311 persones. Aquest acte serà el fermall final a una setmana carregada d’activitats, impulsades per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes.



“Les diferents activitats estan tenint fins al moment una gran acceptació. Al mateix temps que percebem que els missatges i les iniciatives igualitàries van calant en la nostra societat. Sobretot en els més joves. Conceptes com la corresponsabilitat en les faenes de casa. Així com l’eliminació dels rols de gènere i els èxits de les dones en camps com l’esport o la ciència estan contribuint en gran mesura a la lluita diària que suposa la igualtat entre gèneres”, destaca Dalya Ríos





Solidaridad, esport, cultura i art en clau d’igualtat

La IX Setmana per la Igualtat d’Almussafes ha inclòs nombroses activitats culturals, esportives, formatives i també solidàries organitzades per l’Ajuntament en col·laboració amb diverses associacions.



D’aquesta manera, divendres passat la Regidoria de Polítiques d’Igualtat va facilitar el desplaçament amb autobús a Picany. Per a la participació d’un total de 33 veïnes i veïns d’Almussafes al Recreo-cross de la Dona. Així mateix, des de divendres passat també es pot visitar una exposició sobre els últims cent anys de lluita per la igualtat. En la seu del Centre Andalús d’Almussafes i organitzada per l’esmentat col·lectiu.

Aquesta activitat va incloure una conferència sobre igualtat a càrrec de Celia Fernández Sánchez. També en l’àmbit de la cultura, la Biblioteca Municipal està organitzant aquesta setmana l’activitat ‘Lectures en femení’. Una iniciativa que conjuga el foment de la lectura amb la igualtat, a través de 10 obres literàries escrites per dones.

Marxa a Peu i l’esmorzar solidari





La solidaritat i l’esport també han tingut el seu espai en la IX Setmana de la Igualtat. Amb l’organització diumenge passat de la Marxa a Peu i l’esmorzar solidari. En el qual es van recaptar un total de 400 euros per a la lluita contra el càncer i que van ser lliurats en el mateix acte a AECC d’Almussafes. L’Associació Mestresses de casa Tyrius va ser l’encarregada d’organitzar aquestes activitats.



Finalment, el dilluns dia 4 el recentment obert Espai Jove d’Almussafes va acollir la xarrada titulada ‘Trencant barreres: igualtat d’oportunitats per a tothom’. A càrrec de la coach d’Almussafes María José Chaqués i organitzada per l’Associació d’Afectats per Fibromiàlgia d’Almussafes.



“Una vegada més, agraïm la col·laboració i l’ajuda inestimable que les diferents associacions i col·lectius d’Almussafes ens ofereixen per a l’organització d’aquest ample programa d’activitats culturals, esportives, solidàries i reivindicatives que organitzem cada any, sempre amb l’objectiu que la igualtat siga un fet quotidià en la nostra societat”, conclou la regidora de Polítiques d’Igualtat, Dalya Ríos.