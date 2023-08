“Sorolla en Negre”: l’exposició de la Fundació Bancaixa esdevé un gran èxit

Una relectura original i diferent del geni valencià

El poder del negre en l’obra de Sorolla, una expressió d’estats d’ànim i elegància

L’exposició “Sorolla en Negre” de la Fundació Bancaixa està atraient un gran nombre de visitants. Aquesta interpretació “en negre” de Sorolla, el pintor de la llum mediterrània i del color, ha captivat l’interès del públic i els crítics per la seua originalitat i per mostrar una faceta poc coneguda del geni valencià.

La mostra reuneix un centenar d’obres, moltes de les quals mai s’havien exposat a València. La figura del pintor valencià adquireix més rellevància a lloms d’aquesta exposició que sorprèn per la seua diferència i contrast amb el Sorolla més conegut.

Les obres provenen d’un ampli ventall d’institucions públiques i privades com el Museu Sorolla o la Fundació Sorolla, així com d’una vintena de pinacoteques. L’ús del negre, que té arrels en Sorolla per la tradició espanyola representada per pintors com Goya, El Greco o Velázquez, serveix al pintor valencià per a expressar estats d’ànim i reflectir l’elegància d’una època moderna.

“Sorolla en Negre” forma part del programa oficial de la commemoració en 2023 del centenari de la mort de Joaquín Sorolla. Amb aquesta exposició, la Fundació Bancaixa ha donat inici a l’any Sorolla, declarat esdeveniment d’excepcional interès públic. Aquesta és una oportunitat única per aprofundir en la comprensió de l’obra i la visió artística d’aquest emblemàtic pintor valencià.