Sorpresa “Doble” a BIOPARC Valencia: Naixen bessons de la espècie de porc espí sudafricà més gran del món

Una “petita parella” que requerix una atenció especialitzada 24h

BIOPARC Valencia: Liderant la conservació i protecció de la vida salvatge

El reconegut BIOPARC Valencia, conegut per la seua incessant labor en la conservació d’espècies, ha sigut escenari d’una notícia emocionant aquest mes d’agost. La hembra Pincha, en donar a llum, ha sorprés al seu equip amb la naixença de bessons. No són dos nadons qualsevols: es tracta del puercoespín sudafricano (Hystrix africaeaustralis), l’espècie de porc espí més gran que es pot trobar en el nostre planeta.

Els tècnics de cuidat animal han tingut que activar un protocol especial de criança “a mà” degut a que la mare no proporcionava la lactància necessària per als petits. Aquest protocol requereix un seguiment exhaustiu amb tomes de biberons cada dos hores, garantint que la seua evolució siga positiva. Els professionals estan compromesos a mantenir aquesta rutina almenys durant el primer mes de vida dels bessons.

BIOPARC Valencia, que ja és llar d’un grup de 10 animals d’aquesta especie, es consolida com el recinte amb el grup més gran d’Espanya de porc espí sudafricà. Malgrat les adversitats, com la caça i la pèrdua d’hàbitat, les accions de protecció han aconseguit mantenir una població estable d’aquesta especie, la qual està inclosa en la Llista Roja de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura).

La seua vistositat i coratge són notables. Contràriament a la creença popular, aquests porcs espins no llançen les seues púes. Estas serveixen com una protecció que pot arribar a clavar-se en el depredador en cas d’atac. Aquestes púas, combinades amb una tècnica de defensa intimidatòria, fan d’aquesta espècie un dels animals més fascinants de la natura.

A BIOPARC Valencia, els visitants poden admirar aquesta majestuosa espècie en la zona que recrea la sabana. A més, l’espai ofereix la possibilitat de contemplar altres animals com la manada d’elefants i la petita Makena. El parque continua promocionant la seua reconeguda exhibició educativa “El cicle de la vida”, una experiència inoblidable que mostra en directe les diferents estratègies de caça i defensa de diverses espècies.

Sense dubte, aquesta naixença ha afegit un altre punt d’atracció al que ja és considerat com un dels millors parcs d’animals del món, oferint als seus visitants una experiència única i educativa.