El termini per a inscriure’s comença dilluns, 19 de febrer, i finalitza el 21 de febrer i el sorteig se celebrarà el 26 de febrer

Sorteig de passes per a presenciar la mascletà des del balcó de l’Ajuntament de València

La Regidoria de Falles sortejarà 380 passes per vore la mascletà des del balcó de l’Ajuntament de València. Se sortejaran 10 invitacions, cadascuna per a dos persones, des del dia 1 fins al 19 de març, dia de Sant Josep. Podran participar en el sorteig les persones majors d’edat empadronades a la ciutat de València. Que ho hagen sol·licitat prèviament per mitjà del formulari publicat en la web de l’Ajuntament.

El termini d’inscripció comença dilluns, 19 de febrer, a les 00:00 hores i finalitza dimecres 21 de febrer, a les 23:59 hores. El sorteig s’efectuarà dilluns 26 de febrer, a les 11 hores, en la sala de premsa municipal. Les persones agraciades rebran un correu electrònic de l’Ajuntament de València amb la confirmació de la cita i, posteriorment, les invitacions. Les invitacions seran per a un dia en concret i no es podrà canviar de data. En cas que una de les persones agraciades tinga mobilitat reduïda i necessite accedir amb cadira de rodes, i ateses les circumstàncies del balcó municipal. Se’l situarà en un altre espai de la Casa Consistorial.

El regidor de Falles, Santiago Ballester, ha manifestat la voluntat “que tots els ciutadans empadronats a la ciutat tinguen l’opció de vore la mascletà des del balcó municipal, si així ho desitgen. Per això, el sorteig s’efectuarà de forma pública i amb tota la transparència”. Segons el regidor, “la festa és de tots i sabem que a qualsevol persona amant de les Falles li agrada poder tindre l’oportunitat de vore la mascletà des d’un lloc tan especial com el balcó municipal. Per això, estem segurs que rebrem moltes peticions”.